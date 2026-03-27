«Η Μίλαν πρόθυμη να δώσει τα χρήματα που θέλει η Γκενκ για τον Καρέτσα»

Η Μίλαν έχει ξεκινήσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό της για την επόμενη σεζόν, εστιάζοντας σταθερά στην μεσοεπιθετική γραμμή. Σύμφωνα με την «Tuttosport», το καυτό όνομα στη λίστα της διοίκησης είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Με την επιστροφή τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να είναι πλέον δεδομένη για τη νέα χρονιά, οι «ροσονέρι» βλέπουν τον διεθνή μεσοεπιθετικό της Γκενκ, ως την ιδανική επένδυση για την ενίσχυση του επιπέδου της μεσοεπιθετικής γραμμής της ομάδας του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Μάλιστα, οι σκάουτερ της Μίλαν φέρεται να έχουν εντοπίσει τον Καρέτσα εδώ και αρκετό καιρό, παρακολουθώντας την πορεία του τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, με την τρέχουσα αξία του να αγγίζει τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Η ίδια η Γκενκ έχει θέσει την τιμή πώλησης στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι περισσότερο από την μεταγραφή-ρεκόρ των 38 εκατομμυρίων που πραγματοποίησε ο Άρντον Γιασάρι στη Μίλαν πέρυσι. Οι «ροσονέρι» πάντως δεν είναι αρνητικοί στο να βγάλουν από τα ταμεία τους το ποσό που ζητάνε οι Βέλγοι, ώστε να καταφέρουν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Καρέτσα.

Από την πλευρά του πάντως, ο «Kos», ο οποίος πλέον είναι ο πιο ακριβός παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος, κλείνει τα αυτιά του και συνεχίζει τη σκληρή δουλειά στο γήπεδο.

«Δεν μου αρέσει να τα διαβάζω και δεν με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Προτιμώ να συγκεντρώνομαι στη δουλειά μου στο γήπεδο. Θέλω η ζωή μου να παραμένει όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική. Αν συνεχίσω να βελτιώνομαι και να αποδίδω, τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Υπάρχουν κυρίως… εικονικά, δεν είναι κάτι απτό».

Τη φετινή χρονιά, ο Καρέτσας εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του. Εκτός από το ταλέντο του που ξεχωρίζει σε κάθε παιχνίδι, κερδίζοντας ακόμη και την προσοχή των επίσημων λογαριασμών του Europa League, αποδεικνύει την αξία του και στα στατιστικά, δείχνοντας αξιοσημείωτη ωριμότητα για την ηλικία του.

Σε 43 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, Κύπελλο Βελγίου και Europa League, έχει πετύχει τρία γκολ και έχει ήδη μοιράσει 18 ασίστ πριν καν ολοκληρωθεί ο Μάρτιος.

