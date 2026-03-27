Λέτε να τον δούμε στην Εθνική μας;

Η παρουσία του στο γήπεδο, η απομακρυσμένη προοπτική της Αγγλίας και το ενδεχόμενο να αποτελέσει σημαντική προσθήκη για το μέλλον της ομάδας.

Η παρουσία του Μάρκους Έντουαρντς στο ΓΣΠ ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, όχι τόσο για το αποτέλεσμα του αγώνα με τη Λευκορωσία,αλλά για τις δυνατότητες που ανοίγει για την Εθνική Κύπρου.

Η πιθανότητα να παίξει για την Εθνική Αγγλίας πλέον φαίνεται απίθανη, καθώς ο ανταγωνισμός στα άκρα της επίθεσης είναι μεγάλος και ο Τόμας Τούχελ δεν δείχνει διάθεση να τον προσκαλέσει αφού διαθέτει πολλές επιλογές υψηλού επιπέδου.

Για την Κύπρο, όμως, η προοπτική είναι εντελώς διαφορετική. Ο Έντουαρντς διαθέτει ταχύτητα, δημιουργικότητα και ικανότητα στο ένας εναντίον ενός, χαρακτηριστικά που λείπουν από την ομάδα, ενώ μπορεί να αγωνιστεί σε διάφορες θέσεις στην επίθεση.

Επιπλέον, η εμπειρία του από κορυφαία πρωταθλήματα, αποτελεί σημαντικό προσόν για την ενίσχυση της ομάδας.

Εφόσον επιλέξει να παίξει στη Εθνική μας, η παρουσία του μπορεί να ανεβάσει αισθητά την ποιότητα και να αυξήσει τις πιθανότητες για συμμετοχή σε μία μεγάλη διοργάνωση.

