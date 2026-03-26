Μια ανάσα από την επιστροφή σε Μουντιάλ η Τουρκία

Μια ανάσα από την επιστροφή σε Μουντιάλ η Τουρκία

Με γκολ του Καντιόγλου, η Τουρκία επικράτησε 1-0 της Ρουμανίας και πέρασε στον τελικό των playoffs για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σχεδόν 24 χρόνια μετά, η Τουρκία ονειρεύεται τη μεγάλη της επιστροφή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς επικράτησε 1-0 της Ρουμανίας και πέρασε στον τελικό των playoffs, όπου θα αντιμετωπίσει Σλοβακία ή Κόσοβο.

Μετά από ένα σχετικά σφιχτό πρώτο ημίχρονο που ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, η ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ με κοντινή προσπάθεια του Καντιόγλου μετά από εξαιρετική μπαλιά του Γκιουλέρ στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι Τούρκοι είχαν την ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματά τους στο 61' αλλά το δοκάρι στέρησε το 2-0 στον Γιλντίζ, με τους φιλοξενούμενους να ψάχνουν την ισοφάριση αλλά να μην έχoυν τύχη, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός συνέχειας και να παραμένουν εκτός Μουντιάλ τον 21ο αιώνα, καθώς δεν έχουν παίξει στη διοργάνωση μετά το 1998...

Για την ομάδα του Μιρτσέα Λουτσέσκου έπαιξε βασικός ο Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ, που αντικαταστάθηκε στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης.

