ΑΕΚ: Επιστρέφουν νωρίτερα οι τρεις… αποκλεισμένοι

Στρακόσα, Μαρίν και Πήλιος έχασαν την ευκαιρία να πάνε Μουντιάλ και επιστρέφουν άμεσα στις τάξεις της ΑΕΚ

Τρεις από τους δώδεκα διεθνείς της ΑΕΚ θα επιστρέψουν νωρίτερα στις τάξεις της ομάδας μετά τους αποκλεισμούς των εθνικών ομάδων τους στα playoffs για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Αλβανία ηττήθηκε με 2-1 από την Πολωνία και έτσι ο Θωμάς Στρακόσα και ο Σταύρος Πήλιος ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, όπως και ο Ραζβάν Μαρίν, που είδε τη Ρουμανία να χάνει με 1-0 από την Τουρκία. Ο Αλβανός γκολκίπερ ήταν βασικός και είχε μια άστοχη έξοδο στο γκολ της ισοφάρισης των Πολωνών από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ενώ στο ντεμπούτο του ο Πήλιος μπήκε ως αλλαγή στο 69’ και χρησιμοποιήθηκε ως… αριστερό εξτρέμ! Ο Ρουμάνος μέσος ήταν βασικός και αντικαταστάθηκε στο 67’.

Οι τρεις παίκτες μετά την απογοήτευση του χαμένου ονείρου για το Μουντιάλ δεν θα έχουν παιχνίδι την Τρίτη (όταν και θα διεξαχθούν οι τελικοί των playoffs), οπότε θα επιστρέψουν νωρίτερα στα Σπάτα και στις προπονήσεις εν όψει των playoffs. Στρακόσα και Μάριν υπολογίζονται για βασικοί από τον Μάρκο Νίκολιτς για την πρεμιέρα της επόμενης Κυριακής με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Πήλιος θα λείψει από το ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης» λόγω τιμωρίας.

Υπάρχουν πλέον άλλοι εννιά διεθνείς για την ΑΕΚ, οι Βάργκα (Ουγγαρία), Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς (Σερβία), Ρότα (Εθνική Ανδρών), Καλοσκάμης (Εθνική Ελπίδων), Γκεοργκίεφ (Βουλγαρία), Πινέδα (Μεξικό), Κοϊτά (Μαυριτανία) και Σαχαμπό (Ρουάντα) απουσιάζουν για υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες.

Τελευταίος θα επιστρέψει ο Πινέδα, καθώς το Μεξικό παίζει τα ξημερώματα της Τετάρτης με το Βέλγιο στο Σικάγο, συνεπώς ο 30χρονος άσος δεν πρόκειται να είναι στα Σπάτα πριν την προπόνηση της Παρασκευής.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

