Χωρίς Τάις και Μάικ Τζέιμς η Μονακό στο ΟΑΚΑ

Η Μονακό αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα για την 34η αγωνιστική της EuroLeague, μετρώντας τρεις διαδοχικές νίκες, αλλά με σημαντικές απουσίες, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «BasketNews». Ο Ντάνιελ Τάις αναμένεται να απουσιάσει για προσωπικούς λόγους, στερώντας από τους Μονεγάσκους έναν κομβικό παίκτη της πρόσφατης θετικής πορείας τους.

Ο Γερμανός σέντερ είχε καθοριστική συμβολή στις νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό, Αναντολού Εφές και Αρμάνι Μιλάνο, με μέσους όρους 12,7 πόντους, 5,3 ριμπάουντ (εκ των οποίων 2,3 επιθετικά), 2,0 ασίστ και 17,7 PIR. Συνολικά στη σεζόν καταγράφει 9,9 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 1,0 ασίστ και 0,9 μπλοκ ανά αγώνα.

Την ίδια στιγμή, η Μονακό αναμένεται να ενισχυθεί με την επιστροφή του Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος θα βρίσκεται στην αποστολή για το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, πιθανότατα με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής. Η αποθεραπεία του εξελίχθηκε ταχύτερα από το αναμενόμενο, επιτρέποντάς του να επιστρέψει νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η παρουσία του Μίροτιτς αναμένεται να δώσει πολύτιμες λύσεις στη φροντ λάιν, καθώς χωρίς τον Τάις η Μονακό θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στον Κεβάριους Χέις ως βασική επιλογή στη θέση του σέντερ.

Παράλληλα, εκτός για την αναμέτρηση στην Αθήνα θα είναι και ο Μάικ Τζέιμς.