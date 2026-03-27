Η παρουσία των «Κυπρίων» στο φιλικό με τη Χιλή

Φιλική αναμέτρηση με έντονο κυπριακό ενδιαφέρον διεξήχθη χθες, με την Εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου να τίθεται αντιμέτωπη με τη Χιλή. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της αφρικανικής χώρας, το οποίο ως γνωστόν έχει εξασφαλίσει την ιστορική του πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, γνώρισε την ήττα με 4-2 σε έναν αγώνα με πλούσιο θέαμα.

Στο παιχνίδι πήραν χρόνο συμμετοχής δύο γνώριμα πρόσωπα από το κυποριακό πρωτάθλημά, ο Γουίλι Σεμέδο της Ομόνοιας και ο Γκάρι Ροντρίγκεζ του Απόλλωνα.

Συγκεκριμένα, ο Σεμέδο πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή στο 63ο λεπτό, ενώ ο Ροντρίγκεζ εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο στο 78’, καταγράφοντας αμφότεροι πολύτιμα λεπτά συμμετοχής στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας τους για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.