Νέο, τριπλό πρόστιμο «φαρμάκι» της Πειθαρχικής της UEFA προς τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την εφετινή παρουσία του στα Κύπελλα Ευρώπης, φτάνοντας ως τους «16» του Europa League, ωστόσο ο... λογαριασμός απ’ όσα καταγράφηκαν από τους παρατηρητές της UEFA στα τελευταία παιχνίδια του, ακόμη... συμπληρώνεται.

Οι πράσινοι βρίσκονταν στο πινάκιο και των τελευταίων συνεδριάσεων της Πειθαρχικής Επιτροπής της UEFA, από 16 έως 25 Μαρτίου 2026, με τις αποφάσεις να κοινοποιούνται το μεσημέρι της Πέμπτης (26/3) και να περιλαμβάνουν ένα νέο -τριπλό ετούτη τη φορά- πρόστιμο «φαρμάκι» της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας προς τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body) στις τελευταίες συνεδριάσεις της τιμώρησε το «τριφύλλι» με το συνολικό ποσό των 112.000 ευρώ για τρία παιχνίδια του:

Αναλυτικά για τον εντός έδρας αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν στις 19 Φεβρουαρίου 2026 (2-2), για την εκτός έδρας ρεβάνς της 26ης Φεβρουαρίου στην Τσεχία (1-1, 5-4 πέν.) και για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Europa League με την Μπέτις στις 12 Μαρτίου στο ΟΑΚΑ (1-0) -το οποίο ήταν και το μεγαλύτερο όλων- με βάση πάντα τα όσα κατέγραψαν οι παρατηρητές.

Όπως γίνεται πάντα σε ανάλογες περιπτώσεις το ποσό των 112.000 ευρώ θα παρακρατηθεί απ’ τα έσοδα που θα έχουν φέτος οι «πράσινοι» απ’ τη συμμετοχή τους στις διοργανώσεις της UEFA, με τον Παναθηναϊκό να τιμωρείται για τα εξής:

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (2-2), 19 Φεβρουαρίου 2026

Παράβαση και ποινή:

•Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) DR

➤Πρόστιμο: 8.250 ευρώ.

-Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός (1-1), 26 Φεβρουαρίου 2026

Παράβαση και ποινή:

•Ανάρμοστη συμπεριφορά ομάδας (5 κάρτες κι άνω), Άρθρο 15(4) DR

➤Πρόστιμο: 9.000 ευρώ.

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις (1-0), 12 Μαρτίου 2026

Παραβάσεις και ποινές:

•Χρήση λέιζερ, Άρθρο 16(2)(d) DR

➤Πρόστιμο: 24.000 ευρώ

•Παρεμπόδιση διαδρόμων κοινού, Άρθρο 38 Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας UEFA

➤Πρόστιμο: 28.000 ευρώ

•Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) DR

➤Πρόστιμο: 12.750 ευρώ

•Καθυστερημένη έναρξη αγώνα, Άρθρο 11(2)(h) DR

➤Πρόστιμο: 30.000 ευρώ

Πολύ πάνω απ’ το 1 εκατ. ευρώ

Συνυπολογίζοντας τις 210.625 ευρώ που επιβλήθηκαν στους «πράσινους» συνολικά σε 5 αγώνες των προκριματικών σε Champions League και Europa League και τα άλλα 4 παιχνίδια της League Phase του Europa League με Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Φέγενορντ, Στουρμ Γκρατς και Ρόμα, το ποσό που έχει «πληρωθεί» από τον Παναθηναϊκό για τη σεζόν 2025/26, ανεβαίνει στις 322.625 ευρώ.

Πέρσι (σεζόν 2024/25) ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί με 10 διαφορετικά πρόστιμα -ξεκινώντας απ’ τις καλοκαιρινές προκριματικές σειρές μέχρι τα νοκ-άουτ στο Conference League- και κατέβαλλε 330.000 ευρώ, ενώ πρόπερσι (2023/24) είχε τιμωρηθεί με άλλα 9 πρόστιμα, που έφτασαν στο φινάλε της περιόδου τις 464.500 ευρώ.

Η συνολική πορεία, όσον αφορά το ύψος των προστίμων είναι πτωτική τα τελευταία χρόνια κι αυτό είναι σημαντικό, όμως απ' την άλλη μόνο την τελευταία τριετία στα Κύπελλα Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός έχει πληρώσει σε 31 (!) διαφορετικά πρόστιμα ένα ποσό που έχει ξεπεράσει πια το 1 εκατ. ευρώ, φτάνοντας το 1.117.125 ευρώ.

Τα χρήματα δηλαδή που πληρώνει το κλαμπ σε ένα πολύ καλό συμβόλαιο «πρώτης γραμμής» όπως είναι π.χ. αυτό του Ίνγκι Ίνγκασον κι επιστρέφουν στην... τσέπη της UEFA...

