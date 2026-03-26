Χένες: «Δεν πρόκειται να πουλήσουμε τον Ολίσε, ούτε για 200 εκατ. ευρώ»

Ο Μάικλ Ολίσε εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν, σπάζοντας όλα τα κοντέρ και κάνοντας απίστευτα νούμερα!

Ο 24χρονος εξτρέμ «μετρά» 16 γκολ και 27 ασίστ σε 39 παιχνίδια της Μπάγερν Μονάχου, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου και προκαλώντας το ενδιαφέρον πολλών κορυφαίων ομάδων.

Ωστόσο, ο θρύλος της Μπάγερν και μέλος του διοικητικού της συμβουλίου, Ούλι Χένες, ξεκαθάρισε ότι ο Ολίσε δεν πρόκειται να πωληθεί το ερχόμενο καλοκαίρι, ούτε καν σε περίπτωση που έρθει μια... τρελή πρόταση ύψους 200 εκατ. ευρώ!

«Ο Ολίσε δεν πρόκειται να πωληθεί, ούτε καν για 200 εκατ. ευρώ. Παίζουμε για τους φιλάθλους μας και εκείνους δεν τους ενδιαφέρει να έχουμε περισσότερα εκατομμύρια στα ταμεία μας αν παίζουμε χειρότερο ποδόσφαιρο κάθε Κυριακή εξαιτίας αυτού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χένες.

Η Μπάγερν αγόρασε τον Ολίσε το καλοκαίρι του 2024, δίνοντας 53 εκατ. ευρώ στην Κρίσταλ Πάλας.

