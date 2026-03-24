«Συναγερμός» στην εθνική Ιταλίας ενόψει των playoffs για το Μουντιάλ - Οι απουσίες που πρέπει να διαχειριστεί ο Γκατούζο

Η Ιταλία μπαίνει στα playoffs του Μουντιάλ 2026 με την πίεση να έχει χτυπήσει «κόκκινο» και το κλίμα θυμίζει περισσότερο πεδίο αγωνίας παρά συνηθισμένη προετοιμασία. Η «Σκουάντρα Ατζούρα» καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο το βάρος της ιστορίας, αλλά και μια σειρά από προβλήματα τραυματισμών που έχουν γεμίσει ανησυχία το εσωτερικό της ομάδας και τους φιλάθλους.

Οι ενοχλήσεις των Μπαστόνι και Τονάλι, αλλά και ο τραυματισμός του Σκαμάκα, δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για την αγωνιστική ετοιμότητα βασικών μονάδων, την ώρα που ο Τζενάρο Γκατούζο προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες σε ένα εύθραυστο σύνολο. Παράλληλα, ο Τζανλούκα Μαντσίνι έφτασε με πρόβλημα στη γάμπα, ενώ οι Ντι Λορέντσο, Γκάμπια, Τζακάνι και Βεργκάρα δεν υπολογίζονται. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση, ο ομοσπονδιακός τεχνικός καλείται να χτίσει συνοχή, ψυχραιμία και αγωνιστική πειθαρχία.

Το παρελθόν, ωστόσο, βαραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Οι αποκλεισμοί από τη Σουηδία και τη Βόρεια Μακεδονία έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα και κανείς στην Ιταλία δεν θέλει να βιώσει ακόμη μία εθνική αποτυχία. Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο είναι η Βόρεια Ιρλανδία στο Μπέργκαμο, ενώ στον ορίζοντα υπάρχει και το ενδεχόμενο εκτός έδρας δοκιμασίας απέναντι σε Ουαλία ή Βοσνία – Ερζεγοβίνη.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Φεντερίκο Κιέζα αποχώρησε από την αποστολή, με τον ίδιο τον Γκατούζο να εξηγεί πως ο παίκτης δεν ένιωθε απόλυτα έτοιμος. Τη θέση του πήρε ο Νικολό Καμπιάγκι, ενώ στην επίθεση οι Ρετέγκι, Εσπόζιτο και Κεν καλούνται να σηκώσουν το βάρος. Η Ιταλία βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον φόβο και την ελπίδα, γνωρίζοντας πως αυτή τη φορά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για νέο στραβοπάτημα.

Athletiko.gr