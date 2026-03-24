ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Συναγερμός» στην εθνική Ιταλίας ενόψει των playoffs για το Μουντιάλ - Οι απουσίες που πρέπει να διαχειριστεί ο Γκατούζο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ιταλία μπαίνει στη μάχη για πρόκριση στο Μουντιάλ του ερχόμενου καλοκαιριού, με τον Τζενάρο Γκατούζο να ψάχνει λύση στις απουσίες.

Η Ιταλία μπαίνει στα playoffs του Μουντιάλ 2026 με την πίεση να έχει χτυπήσει «κόκκινο» και το κλίμα θυμίζει περισσότερο πεδίο αγωνίας παρά συνηθισμένη προετοιμασία. Η «Σκουάντρα Ατζούρα» καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο το βάρος της ιστορίας, αλλά και μια σειρά από προβλήματα τραυματισμών που έχουν γεμίσει ανησυχία το εσωτερικό της ομάδας και τους φιλάθλους.

Οι ενοχλήσεις των Μπαστόνι και Τονάλι, αλλά και ο τραυματισμός του Σκαμάκα, δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για την αγωνιστική ετοιμότητα βασικών μονάδων, την ώρα που ο Τζενάρο Γκατούζο προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες σε ένα εύθραυστο σύνολο. Παράλληλα, ο Τζανλούκα Μαντσίνι έφτασε με πρόβλημα στη γάμπα, ενώ οι Ντι Λορέντσο, Γκάμπια, Τζακάνι και Βεργκάρα δεν υπολογίζονται. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση, ο ομοσπονδιακός τεχνικός καλείται να χτίσει συνοχή, ψυχραιμία και αγωνιστική πειθαρχία.

Το παρελθόν, ωστόσο, βαραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Οι αποκλεισμοί από τη Σουηδία και τη Βόρεια Μακεδονία έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα και κανείς στην Ιταλία δεν θέλει να βιώσει ακόμη μία εθνική αποτυχία. Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο είναι η Βόρεια Ιρλανδία στο Μπέργκαμο, ενώ στον ορίζοντα υπάρχει και το ενδεχόμενο εκτός έδρας δοκιμασίας απέναντι σε Ουαλία ή Βοσνία – Ερζεγοβίνη.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Φεντερίκο Κιέζα αποχώρησε από την αποστολή, με τον ίδιο τον Γκατούζο να εξηγεί πως ο παίκτης δεν ένιωθε απόλυτα έτοιμος. Τη θέση του πήρε ο Νικολό Καμπιάγκι, ενώ στην επίθεση οι Ρετέγκι, Εσπόζιτο και Κεν καλούνται να σηκώσουν το βάρος. Η Ιταλία βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον φόβο και την ελπίδα, γνωρίζοντας πως αυτή τη φορά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για νέο στραβοπάτημα.

Athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έφυγε με… άδεια χέρια από τη Βαλένθια ο Ολυμπιακός και ανοικτό το πλεονέκτημα

EUROLEAGUE

|

Category image

Αγχωτική νίκη για τον Παναθηναϊκό, κλείδωσε 10άδα και βλέπει μόνο… πάνω

EUROLEAGUE

|

Category image

Το συγκινητικό «αντίο» του Σαλάχ στη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διατεθειμένη να πουλήσει τον Φεράν Τόρες η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο πλευρό του Αντετοκούνμπο η Ένωση Παικτών του NBA

NBA

|

Category image

Τέλος εποχής: Ο Σαλάχ θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ μετά το τέλος της σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Κρίσταλ Πάλας σχεδιάζει κίνηση σοκ με Ιραόλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ρεάλ φέρεται να εξέτασε το... λάθος γόνατο του Εμπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Βουνό» με πρόσημο θετικό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έπαψε να εμπνέει εμπιστοσύνη

ΑΕΛ

|

Category image

Η ζωή χωρίς τον Ντουμπόφ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Την έχει τεράστια ανάγκη

ΑΕΚ

|

Category image

O Καμορανέζι το κάνει ακόμη καλύτερα!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μοίρασε πρόστιμα και όχι μόνο ο Αθλητικός Δικαστής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νοκ άουτ για έναν μήνα ο Έζε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη