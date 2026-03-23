Επιστροφή Άγγλου διεθνή στην εθνική ομάδα μετά από τέσσερα χρόνια!

Ο Μπεν Γουάιτ θα τεθεί για πρώτη φορά στη διάθεση του Τόμας Τούχελ και γενικότερα θα υπηρετήσει την εθνική ομάδα της Αγγλίας έπειτα από το 2022.

Ο Άγγλος διεθνής, τελευταία φορά είχε βρεθεί στον πάγκο στα ματς του Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, δεν είχε αγωνιστεί ούτε λεπτό και είχε αποχωρήσει από τη φάση των ομίλων.

Έκτοτε, δεν ένιωθε ότι θα ήταν σημαντική προσθήκη για τα πλάνα των «τριών λιονταριών», δεν ήθελε να επιβαρυνθεί και περισσότερο και επέλεγε την αποχή. Δεν είναι από εκείνους που απασχολούν το μυαλό τους με το άθλημα στον ελεύθερο χρόνο τους, απλά το κάνει ως… επάγγελμα και του βάζει όρια.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας, όμως, κλήθηκε ξανά και θα καλύψει το κενό του Τζάρελ Κουάνσα που αποχώρησε, ενώ επίσης κλήθηκε και ο Χάρβεϊ Μπαρνς της Νιούκαστλ, αφού δεν θα είναι τελικά διαθέσιμος ο Εμπερέτσι Έζε.

sport-fm.gr