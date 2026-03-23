ΦΩΤΟ: Νικήτρια με νέο παγκύπριο ρεκόρ η Μαριλένα Κωνσταντίνου

Με ένα νέο, εντυπωσιακό παγκύπριο ρεκόρ στο Αεροβόλο Τουφέκι Γυναικών, σημαδεύτηκε το «Κύπελλο Πάφου», τρίτος στη σειρά Πρωταθληματικός αγώνας στο σταθερό στόχο για τη νέα χρονιά, ο οποίος διεξήχθη το Σαββατοκυρίακο στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου «Λάκης Ψημολοφίτης» στα Λατσιά.

Η επί σειρά ετών πρωταθλήτρια στο Αεροβόλο Τουφέκι Μαριλένα Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΕΥ, αν και υπέφερε από ψύξη, ολοκλήρωσε την προσπάθειά της, πετυχαίνοντας νέο Παγκύπριο Ρεκόρ με 625.7 βαθμούς, καταρρίπτοντας το προηγούμενο δικό της ρεκόρ, που ήταν 621.1 βαθμούς, βελτιώνοντας την παγκύπρια επίδοση κατά 4.6 βαθμούς.

Η Μαριλένα με την ολοκλήρωση της τελευταίας προσπάθειας της κέρδισε το παρατεταμένο χειροκρότημα των παρευρισκομένων, αθλητών, αθλητριών, γονέων των αθλητών και παραγόντων.

Σε ψηλά επίπεδα κυμάνθηκαν οι επιδόσεις και των υπολοίπων αθλητών και αθλητριών στο Αεροβόλο Τουφέκι.

Στην Κατηγορία Νεανίδων την πρώτη θέση εξασφάλισε η Κωνσταντίνα Μαρκίδου της ΣΚΟΛΕΥ με 608.9 βαθμούς, ενώ τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Κατερίνα Χαρή, επίσης της ΣΚΟΛΕΥ με 606.5 βαθμούς.

Στους Άνδρες, νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Ευαγγέλου της ΣΚΟΛΕΥ, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση με 612.3 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Εφήβων, τις τρείς πρώτες θέσεις κατέκτησαν Σκοπευτές της ΣΚΟΛΕΥ. Νικητής αναδείχθηκε ο Αχιλλέας Σοφοκλέους με 623.1 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Ιωάννης Παπαϊωάννου με 596.9 βαθμούς και τρίτος ο Ανδρέας Ηρακλέους με 591.3 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παίδων, νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Τούμπας της ΣΚΟΛΕΜ με 559.3 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Κορασίδων, την πρώτη θέση εξασφάλισε η Μυριάνθη Νικολάου της ΣΚΟΛΕΜ με 587.1 βαθμούς. Δεύτερη κατετάγη η Ελίσα Νησιώτου της ΣΚΟΛΕΥ με 565.1 βαθμούς και τρίτη η Σάββια Χριστοδουλίδου της ΣΚΟΛΑΡ με 546.3 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παίδων με ΣΤΑΝΤ, νικητής αναδείχθηκε ο Σωτήρης Χριστοφή της ΣΚΟΛΕΜ με 388.9 βαθμούς. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Γιώργος Δήμου της ΕΛΕΣΚΟ με 382.5 βαθμούς και την τρίτη ο Φίλιπ Τζέϊσον Ατκινσον της ΣΚΟΛΕΥ με 333.0 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Κορασίδων με ΣΤΑΝΤ, την πρώτη θέση κατέκτησε η Μαρία Δημητρίου της ΣΚΟΛΑΡ με 402.1 βαθμούς. Δεύτερη κατετάγη η Χαρά Χριστοδουλίδου της ΣΚΟΛΕΥ με 400.2 βαθμούς και τρίτη η Μαρία Γάτου της ΣΚΟΛΑΡ με 345.2 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παμπαίδων, νικητής αναδείχθηκε ο Αλέξης Μαυρομμάτης της ΣΚΟΛΕΜ με 380.2 βαθμούς. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Αναστάσιος Παυλάγκου της ΕΛΕΣΚΟ με 337.2 βαθμούς και την τρίτη ο Νικόλας Σάντου της ΣΚΟΛΕΥ με 284.5 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παγκορασίδων, την πρώτη θέση εξασφάλισε η Λάϊντα Άτκινσον της ΣΚΟΛΕΥ με 319.4 βαθμούς. Δεύτερη κατετάγη η Ζωή Ροδοσθένους της ΣΚΟΛΕΜ με 315.6 βαθμούς.

Τέλος στην Κατηγορία SH1A στο Αεροβόλο τουφέκι Ανδρών, νικητής αναδείχθηκε ο Ανδρέας Αντωνίου της ΣΚΟΛΕΥ με 403.4 βαθμούς.

Αεροβόλο πιστόλι

Ο Νικόλαος Παπαδόπουλος της ΣΚΟΛΕΥ, εξασφάλισε την πρώτη θέση στην Κατηγορία Ανδρών με 548 βαθμούς. Δεύτερος με διαφορά 2 βαθμών, 546, κατετάγη ο Μάριος Αριστείδου της ΕΛΕΣΚΟ και τρίτος με 543 βαθμούς ο Χαράλαμπος Κουρουκλάρης της ΣΚΟΛΕΥ.

Στην κατηγορία Εφήβων, νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Καμπούρης της ΣΚΟΛΑΡ με 545 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Ανδρέας Σοφοκλέους της ΕΛΕΣΚΟ με 538 βαθμούς.

Στην Κατηγορία SH1A στο Αεροβόλο Πιστόλι Ανδρών, νικητής αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Παναγιώτου της ΕΛΕΣΚΟ με 490 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Νίκος Δημητρίου της ΣΚΟΑΜ με 486 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Γυναικών, την πρώτη θέση πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση από όλους τους αθλητές και αθλήτριες στο Αεροβόλο Πιστόλι πέτυχε η Χριστιάνα Γεωργίου με 553 βαθμούς. Δεύτερη κατετάγη η Παναγιώτα Χαραλάμπους της ΕΛΕΣΚΟ με 548 βαθμούς και τρίτη Μαγδαληνή Παπαθεοδούλου της ΣΚΟΛΕΥ με 547 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Νεανίδων, νικήτρια αναδείχθηκε η Όλια Νησιώτου της ΣΚΟΛΕΥ με 524 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παίδων, στο Αεροβόλο Πιστόλι, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Σωτήρης Ζερβός της ΣΚΟΛΕΥ με 534 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Ιωάννης Θεοδότου επίσης της ΣΚΟΛΕΥ με 527 βαθμούς και τρίτος ο Ιωάννης Χατζηδημητρίου της ΕΛΕΣΚΟ με 360 βαθμούς.

Στο Αεροβόλο Πιστόλι Κορασίδων, νικήτρια αναδείχθηκε η Αναστασία Μιχαήλ της ΣΚΟΛΕΥ με 450 βαθμούς.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ με ΣΤΑΝΤ την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Παναγιώτης Παναγή της ΣΚΟΛΕΜ με 386 βαθμούς και τη δεύτερη ο Αντώνης Χαραλάμπους της ΣΚΟΛΕΥ με 354.

Τα έπαθλα στους νικητές απένειμαν η Ομοσπονδιακή Προπονήτρια στο Σταθερό Στόχο, Ειρήνη Παντελή, το Μέλος του Δ.Σ του Σκοπευτικού Ομίλου Πάφου Ροδοσθένης Ροδοσθένους και ο Έφορος στο Σταθερό Στόχο της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λάρνακας Νεόφυτος Χριστοδούλου.

Ο πρόεδρος του ΣΚΟΠΑΦ και της ΣΚΟΚ Λένος Κυριάκου, καθώς και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, συγχαίρουν όσους διακρίθηκαν στο «Κύπελλο Πάφου» και ιδιαίτερα την Πρωταθλήτρια στο Αεροβόλο Τουφέκι Γυναικών Μαριλένα Κωνσταντίνου, για το νέο εντυπωσιακό Παγκύπριο Ρεκόρ που πέτυχε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1. Γιώργος Ευαγγέλου ΣΚΟΛΕΥ 612.3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Αχιλλέας Σοφοκλέους ΣΚΟΛΕΥ 623.1

2. Ιωάννης Παπαϊωάννου ΣΚΟΛΕΥ 596.9

3. Ανδρέας Ηρακλέους ΣΚΟΛΕΥ 591.3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Μαριλένα Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΕΥ 625.7 ΝΠΡ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1. Κωνσταντίνα Μαρκίδου ΣΚΟΛΕΥ 608.9

2. Κατερίνα Χαρή ΣΚΟΛΕΥ 606.5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

1. Γιώργος Τούμπας ΣΚΟΛΕΜ 559.3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Μυριάνθη Νικολάου ΣΚΟΛΕΜ 587.1

2. Ελίσα Νησιώτου ΣΚΟΛΕΥ 565.1

3. Σάββια Χριστοδούλου ΣΚΟΛΑΡ 546.3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ

1. Σωτήρης Χριστοφή ΣΚΟΛΕΜ 388.9

2. Γιώργος Δήμου ΕΛΕΣΚΟ 382.5

3. Philip Jason Atkinson ΣΚΟΛΕΥ 333.0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ

1. Μαρία Δημητρίου ΣΚΟΛΑΡ 402.1

2. Χαρά Χριστοδουλίδου ΣΚΟΛΕΥ 400.2

3. Μαρία Γάτου ΣΚΟΛΑΡ 345.2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

1. Αλέξης Μαυρομμάτης ΣΚΟΛΕΜ 380.2

2. Αναστάσιος Παυλάγκου ΕΛΕΣΚΟ 337.2

3. Νικόλας Σάντου ΣΚΟΛΕΥ 284.5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Laida Atkinson ΣΚΟΛΕΥ 319.4

2. Ζωή Ροδοσθένους ΣΚΟΛΕΜ 315.6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ SH1A

1. Ανδρέας Αντωνίου ΣΚΟΛΕΥ 403.4

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1. Νικόλαος Παπαδόπουλος ΣΚΟΛΕΥ 548

2. Μάριος Αριστείδου ΕΛΕΣΚΟ 546

3. Χαράλαμπος Κουρουκλάρης ΣΚΟΛΕΥ 543

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Γιώργος Καμπούρης ΣΚΟΛΑΡ 545

2. Ανδρέας Σοφοκλέους ΕΛΕΣΚΟ 538

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ SH1A

1. Παναγιώτης Παναγιώτου ΕΛΕΣΚΟ 490

2. Νίκος Δημητρίου ΣΚΟΑΜ 486

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Χριστιάνα Γεωργίου ΣΚΟΛΕΥ 553

2. Παναγιώτα Χαραλάμπους ΕΛΕΣΚΟ 548

3. Μαγδαληνή Παπαθεοδούλου ΣΚΟΛΕΥ 547

ΚΑΤΗΓΟΡΙΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1. Όλια Νησιώτου ΣΚΟΛΕΥ 524

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

1. Σωτήρης Ζερβός ΣΚΟΛΕΥ 534

2. Ιωάννης Θεοδότου ΣΚΟΛΕΥ 527

3. Ιωάννης Χ΄Δημητρίου ΕΛΕΣΚΟ 360

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Αναστασία Μιχαήλ ΣΚΟΛΕΥ 450











