Στρέφεται σε έναν… πρώην η Σίτι, αν φύγει ο Πεπ το καλοκαίρι!

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μπορεί να αποχωρήσει το προσεχές διάστημα και οι «πολίτες» θα αναζητήσουν νέο προπονητή. Ένας παλιός γνώριμος, φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα ψηλά στη λίστα!

Σε έναν παλιό… γνώριμο θα στραφεί η Μάντσεστερ Σίτι για να αντικαταστήσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο των «πολιτών». Ο Καταλανός τεχνικός, ίσως αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι, με τον σύλλογο να έχει ήδη μια λίστα, με πιθανούς «στόχους». Πρώτος – πρώτος, ένας πρώην παίκτης, που φέτος διαπρέπει!

Ο λόγος για τον Βίνσεντ Κομπανί. Ο Βέλγος τεχνικός και πρώην κεντρικός αμυντικός της Σίτι, τα πάει περίφημα στη δεύτερη σεζόν του με τη Μπάγερν Μονάχου, και είναι νούμερο ένα στόχος των «πολιτών», αν ο Πεπ αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

Προφανώς ο σύλλογος θα προτιμήσει κάποιον που γνωρίζει την ομάδα και έχει «ζήσει» μαζί της, με τον Κομπανί να φαντάζει ιδανική λύση, ειδικά μετά την εξαιρετική του σεζόν, στη Γερμανία.

🚨 If Pep Guardiola leaves, Manchester City would PREFER Vincent Kompany as his successor over other candidates.



(Source: Football Insider) pic.twitter.com/8eZLaNWCzr — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 23, 2026

