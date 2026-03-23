Ο Γκουαρδιόλα έγινε ο προπονητής, που έχει... σηκώσει περισσότερες φορές το Λιγκ Καπ!

Ακόμα ένα στα «χέρια» του Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Ισπανός τεχνικός φαίνεται πως νιώθει πολύ... άνετα στη διοργάνωση, αφού το όνομά του έχει μπει με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του θεσμού! Κι όμως, αφού κανείς άλλος προπονητής δεν έχει χαρεί όσες φορές εκείνος!

Λιγκ Καπ Αγγλίας και Πεπ Γκουαρδιόλα ένας συνδυασμός που τα τελευταία χρόνια έχει «ταιριάξει» πάρα πολύ.

Όταν ανέλαβε τη Μάντσεστερ Σίτι, είχε μονάχα τέσσερα τρόπαια στο «παλμαρέ» της από την εν λόγω διοργάνωση. Ωστόσο, μέσα σε μόνο λίγα χρόνια την έχει «εκτοξεύσει»!

Άλλωστε, οι «πολίτες» πλέον έχουν εννέα και είναι η ομάδα με τις δεύτερες περισσότερες κατακτήσεις πίσω μόνο από τη Λίβερπουλ που έχει 10!

Τι σημαίνει αυτό; Η νίκη με 2-0 της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Άρσεναλ (22/03) ήταν η πέμπτη φορά, που ο Πεπ Γκουαρδιόλα κατακτάει τον τίτλο!

Κι όχι μόνο αυτό, αφού όποτε έχει φτάσει στο μεγάλο ραντεβού του «Wembley» το τρόπαιο είναι δικό του! Κανένας προπονητής, καμία ομάδα, δεν έχει καταφέρει να του βάλει «στοπ» μέχρι και σήμερα!

Εδώ και λίγες στιγμές, ο Ισπανός τεχνικός μπόρεσε να «γράψει» τη δικιά του ιστορία, αφού έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες κατακτήσεις της διοργάνωσης!

Κι όμως, αφού κανείς άλλος δεν έχει πέντε, όσα χρόνια και αν έκατσε σε κάποιο πάγκο αγγλικής ομάδας! Ποιοι είναι από πίσω του; Η λίστα περιέχει μονάχα τρεις «εκλεκτούς».

Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, Ζοσέ Μουρίνιο, Μπράιαν Κλαφ μετρούν από τέσσερις κατακτήσεις. Μαζί τους ήταν και ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ωστόσο, τους «ξεπέρασε», γράφοντας τη δικιά του ιστορία, μέσα σε λίγα χρόνια, κάνοντας ό,τι κανείς άλλος στο Λιγκ Καπ Αγγλίας! Και πλέον στο «παλμαρέ» του στον χώρο που θα γράφει «τρόπαια Λιγκ Καπ» θα υπάρχουν οι χρονιές: 2018, 2019, 2020, 2021 και 2026!

Pep Guardiola is the first manager in the competition’s history to win the EFL Cup five times.



🏆 2018

🏆 2019

🏆 2020

🏆 2021

🏆 2026



Five finals, five trophies. 👏 pic.twitter.com/qSQzleCQs8 — Squawka (@Squawka) March 22, 2026

