CNN Brazil: «Πρακτικά εκτός Μουντιάλ ο Νεϊμάρ»

Όχι απλώς ως αρκετά πιθανό, αλλά λίγο-πολύ ως δεδομένο παρουσιάζει δημοσιογράφος του CNN Brazil το ενδεχόμενο η εθνική ομάδα της χώρας να παραταχθεί στο Μουντιάλ χωρίς να έχει στο ρόστερ της τον Νεϊμάρ.

Υποστηρίζει ότι ο παίκτης δεν πείθει τον Κάρλο Αντσελότι πως αγωνιστικά είναι σε κατάσταση να μπορέσει, πραγματικά, να προσφέρει στην ομάδα και τους αγώνες της περισσότερο από άλλους παίκτες στη θέση του, ενώ την ίδια στιγμή η ομοσπονδία της χώρας και τα μεγάλα στελέχη της φέρονται να έχουν έντονα παράπονα από την συμπεριφορά του στην ομάδα και τη μη ηγετική φυσιογνωμία που περιμένουν από εκείνον να βγάζει έστω στα αποδυτήρια.

Μάλιστα, κάποιοι τον κατηγορούν ότι από την στιγμή που αφουγκράζεται τι συμβαίνει και πως η θέση του στο ρόστερ δεν είναι βέβαια, εκείνος προσπαθεί να αναπτύξει μέσω των social media και των ΜΜΕ μία τάση ότι όλοι του κάνουν κόντρα στην ομάδα και την ομοσπονδία, σαν να προσπαθεί να χωρίσει την Σελεσάο στα δύο, με τη λογική «εμείς ενάντια αυτών».

Επίσης, υπογραμμίζει στο σχετικό δημοσίευμα το CNN Brazil ότι η ομοσπονδία τον έχει στηρίξει αρκετά μην λαμβάνοντας κάτι ως ανταπόδοση, παρά μόνο μια τάση για να δημιουργήσει μια μεγάλη κόντρα.

