Ο νέος πρόεδρος της μπασκετικής Ανόρθωσης

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου Καλαθόσφαιρα ανακοινώνει την ανάληψη της προεδρίας του τμήματος από τον κ. Κωνσταντίνο Πιερίδη, ενεργό στέλεχος της διοικητικής ομάδας και έναν άνθρωπο που διαχρονικά υπηρετεί με αφοσίωση τα ιδανικά και τις αξίες της Ανόρθωσης και της Αμμοχώστου.

Ο κ. Πιερίδης, γνωστός επιχειρηματίας στον τομέα των ακινήτων, δεν είναι απλώς ένας παράγοντας της ομάδας, αλλά ένας άνθρωπος που εδώ και χρόνια βρίσκεται ενεργά δίπλα στην Ανόρθωση, προσφέροντας χρόνο, ενέργεια και όραμα για την πρόοδο και την ανάπτυξή της.

Η πορεία του στα κοινά της πόλης και της κοινωνίας επιβεβαιώνει τη βαθιά του σύνδεση με την Αμμόχωστο.

Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Νέων Ανόρθωσης Αμμοχώστου, Πρόεδρος του Ομίλου Rotaract Αμμοχώστου, ενώ διετέλεσε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου.

Με οδηγό την αγάπη του για την Ανόρθωση και την αστείρευτη πίστη του στην ιστορία και την προοπτική της Αμμοχώστου, αναλαμβάνει την προεδρία σε μια περίοδο όπου το τμήμα καλαθόσφαιρας συνεχίζει τη σταθερή του πορεία ανάπτυξης και ενδυνάμωσης.

Η οικογένεια της Ανόρθωσης εκφράζει τη βεβαιότητα ότι με τη δική του ηγεσία, ενότητα και σκληρή δουλειά, το τμήμα καλαθόσφαιρας θα συνεχίσει να μεγαλώνει, να τιμά το έμβλημα του Φοίνικα και να κρατά ζωντανό το όραμα της επιστροφής στην αγαπημένη μας Αμμόχωστο.

Ευχόμαστε στον Κωνσταντίνο Πιερίδη κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Επιστολή ιδίου κ Πιερίδη

Φίλες και φίλοι,

Με ιδιαίτερη τιμή και έντονο το αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω την προεδρία της Ανόρθωσις Αμμοχώστου Καλαθόσφαιρα.

Η Ανόρθωσις δεν είναι απλώς ένας σύλλογος. Είναι ένα ιστορικό, προσφυγικό σωματείο, το οποίο κουβαλά στις πλάτες του την περηφάνια, την αξιοπρέπεια και τη μνήμη της Αμμοχώστου. Είναι ο Φοίνικας, ένα σύμβολο καρτερίας, αντοχής, συνέχειας και πίστης στις αξίες που μας καθορίζουν ως λαό.

Με πλήρη επίγνωση της ιστορίας και της ευθύνης που αναλαμβάνω, δεσμεύομαι να εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να τιμήσω αυτό το βαρύ όνομα. Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τον απερχόμενο πρόεδρο της καλαθοσφαιρικής Ανόρθωσης και φίλο, Παναγιώτη Χρυσάνθου, για την πολύτιμη προσφορά και αφοσίωσή του στην ομάδα.

Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική και ιδιαίτερα σημαντική, και χαίρομαι που θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στην Ανόρθωση, στηρίζοντας τη νέα προσπάθεια.

Στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να χτίσουμε μεθοδικά, με επαγγελματισμό και όραμα, μια ομάδα που θα καταστεί αντάξια της ιστορίας της και θα καθιερώσει την Ανόρθωση ως τη «Μεγάλη Κυρία» και στην καλαθόσφαιρα.

Η προσπάθεια αυτή δεν είναι ατομική. Είναι συλλογική.

Χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων — των φιλάθλων, των συνεργατών και κάθε ανθρώπου που πιστεύει σε αυτό το σωματείο.

Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι δυνατό, κάτι που θα μας γεμίζει περηφάνια.

Σας καλώ να σταθείτε δίπλα μας σε αυτή τη νέα πορεία.

Με τιμή,

Κωνσταντίνος Πιερίδης