ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τεράστιο τρίποντο ανάσας ο ένας κι άλλο προβληματισμό ο άλλος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τεράστιο τρίποντο ανάσας ο ένας κι άλλο προβληματισμό ο άλλος

Η Ε.Ν. Ύψωνα με «χρυσό» γκολ στο 90+5΄απέναντι στον Ολυμπιακό

Η Ε.Ν. Ύψωνα πέτυχε μια από τις πιο σημαντικές νίκες της στη φετινή σεζόν, επικρατώντας στο «ΑΜΜΌΧΩΣΤΟΣ» του Ολυμπιακού με 1-0, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό.

Το «χρυσό» γκολ του Σέζαρ στο 90+5΄ χάρισε ένα πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του Ύψωνα, η οποία ανέβηκε στους 31 βαθμούς και έκανε αποφασιστικό βήμα για την επίτευξη του στόχου παραμονής στην μεγάλη κατηγορία.

Για την ομάδα του Ύψωνα, η νίκη αυτή μεταφράζεται σε αυτοπεποίθηση και δυναμική για τη συνέχεια, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε δύσκολες κρίσιμα παιχνίδια.

Στον αντίποδα, η ήττα βύθισε τον Ολυμπιακό σε ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Με 28 βαθμούς και μόλις δύο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, η κατάσταση έχει γίνει οριακή. Οι εξελίξεις ήταν άμεσες, καθώς δύο ημέρες μετά τον αγώνα ο προπονητής της ομάδας αποχώρησε, γεγονός που υπογραμμίζει το βαρύ κλίμα που επικρατεί στο στρατόπεδο των «μαυροπράσινων».

Η επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό είναι κρίσιμη. Η ομάδα καλείται να ανασυνταχθεί γρήγορα, να βρει αγωνιστική ταυτότητα και λύσεις, και να παρουσιαστεί έτοιμη να δώσει μάχη μέχρι τέλους για την παραμονή της στην κατηγορία. Ο χρόνος πιέζει και κάθε βαθμός αποκτά τεράστια σημασία.

Α. Π. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ FREEDOM 24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.

Διαβαστε ακομη