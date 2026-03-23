Τεράστιο τρίποντο ανάσας ο ένας κι άλλο προβληματισμό ο άλλος

Η Ε.Ν. Ύψωνα πέτυχε μια από τις πιο σημαντικές νίκες της στη φετινή σεζόν, επικρατώντας στο «ΑΜΜΌΧΩΣΤΟΣ» του Ολυμπιακού με 1-0, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό.

Το «χρυσό» γκολ του Σέζαρ στο 90+5΄ χάρισε ένα πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του Ύψωνα, η οποία ανέβηκε στους 31 βαθμούς και έκανε αποφασιστικό βήμα για την επίτευξη του στόχου παραμονής στην μεγάλη κατηγορία.

Για την ομάδα του Ύψωνα, η νίκη αυτή μεταφράζεται σε αυτοπεποίθηση και δυναμική για τη συνέχεια, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε δύσκολες κρίσιμα παιχνίδια.

Στον αντίποδα, η ήττα βύθισε τον Ολυμπιακό σε ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Με 28 βαθμούς και μόλις δύο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, η κατάσταση έχει γίνει οριακή. Οι εξελίξεις ήταν άμεσες, καθώς δύο ημέρες μετά τον αγώνα ο προπονητής της ομάδας αποχώρησε, γεγονός που υπογραμμίζει το βαρύ κλίμα που επικρατεί στο στρατόπεδο των «μαυροπράσινων».

Η επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό είναι κρίσιμη. Η ομάδα καλείται να ανασυνταχθεί γρήγορα, να βρει αγωνιστική ταυτότητα και λύσεις, και να παρουσιαστεί έτοιμη να δώσει μάχη μέχρι τέλους για την παραμονή της στην κατηγορία. Ο χρόνος πιέζει και κάθε βαθμός αποκτά τεράστια σημασία.

Α. Π.