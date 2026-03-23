Εθνική Ελπίδων: Σε ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει Ισπανίας

Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπήκε από σήμερα η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων ενόψει των υποχρεώσεων που ακολουθούν στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21.

Πρώτος αντίπαλος μας η Ισπανία την ερχόμενη Παρασκευή 27 Μαρτίου στο ΑΕΚ Αρένα και θα ακολουθήσει την Τρίτη 31 Μαρτίου ο εκτός έδρας αγώνας με τη Φινλανδία.

Η πρώτη προπόνηση έγινε σήμερα στο Αθλητικό Κέντρο Ακαδημιών της ΑΕΚ Λάρνακας και σε σχέση με την αρχική κλήση, αποκλείστηκε ο Ανδρέας Χρίστου λόγω τραυματισμού.

Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει επίσης ο Δημητριανός Τζουλίου και η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει μέσα από τις ιατρικές εξετάσεις που θα υποβληθεί ο ποδοσφαιριστής.

Νέα πρόσωπα στην ομάδα οι Ιωαννίδης, Χριστοδούλου, Μιχάλας, Αβραμίδης, Ερωτοκρίτου και Πουρσαϊτίδης.

Απέναντι στην πρωτοπόρο ομάδα του ομίλου, η Εθνική μας θα κυνηγήσει το καλύτερο δυνατό και ο Κωνσταντίνος Μακρίδης μιλώντας προς τους διεθνείς μας πριν από τη σημερινή προπόνηση, μεταξύ άλλων τόνισε πως «Περιμένω με ανυπομονησία και αισιοδοξία τους αγώνες μας και το ίδιο θέλω να νιώθετε και εσείς. Με ενέργεια και πίστη στην προσπάθεια μας, μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Πληροφορίες για τον αγώνα

Ο αγώνας με την Ισπανία θα αρχίσει στις 17:00. Δωρεάν είσοδος στο στάδιο ΑΕΚ Αρένα μετά από επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.

Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα τη Cytavision και διαδικτυακά  από τον Alpha Κύπρου.

Κύπρος και Ισπανία συμμετέχουν στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης μαζί με τη Φινλανδία, Κόσοβο, Ρουμανία και Σαν Μαρίνο.

Θα είναι ο πρώτος αγώνας για τον όμιλο μας μέσα στο 2026.

