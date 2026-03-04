Έστειλε επιστολή στην ΚΟΠ ο Ολυμπιακός, τι ζητά ενόψει Εθνικού

Τίποτα δεν θέλει να αφήσει στην… τύχη του η διοίκηση του Ολυμπιακού ενόψει του σαββατιάτικου αγώνα με τον Εθνικό. Η ομάδα της πρωτεύουσας μέσω ανακοίνωσης ενημερώνει πως απέστειλε επιστολή στους αρμόδιους της ΚΟΠ και ζητά ορισμό ξένου διαιτητή και VARίστα.

Αναλυτικά: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ολυμπιακού Λευκωσίας ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 02/03/2026 απέστειλε επιστολή προς το Τμήμα Διαιτησίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), με την οποία ζητά τον ορισμό ξένου διαιτητή και ξένου VARίστα για τον αγώνα του Σαββάτου 07/03 και ώρα 17:00, απέναντι στον Εθνικό Άχνας, στο στάδιο ΓΣΠ».