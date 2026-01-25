ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κυρία με τα… όλα της η Γιουβέντους, καθάρισε με τριάρα τη Νάπολι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κυρία με τα… όλα της η Γιουβέντους, καθάρισε με τριάρα τη Νάπολι!

Η Γιουβέντους πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνισή της στη σεζόν, επικράτησε με το εμφατικό 3-0 και πετά εκτός της κούρσας του τίτλου την απογοητευτική Νάπολι.

Τρομερή Γιουβέντους, πέταξε τη Νάπολι με εμφατικό τρόπο εκτός της κούρσας του τίτλου. Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι ήταν κυριαρχική, έκανε την κορυφαία της εμφάνιση στη σεζόν και με το 3-0 που επικράτησε, ανεβαίνει βαθμολογικά και βλέπει τετράδα.

Την ίδια ώρα, οι «παρτενοπέι» παραμένουν στο -9 από την πρωτοπόρο Ίντερ και πλέον καλύτερα θα είναι να κοιτάνε πίσω τους και μετά προς τα πάνω, έχοντας μια νίκη στα πέντε τελευταία παιχνίδια.

Η Γιουβέντους μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε στο 22ο λεπτό με τον Ντέιβιντ, έχοντας δευτερόλεπτα νωρίτερα δοκάρι και με την Τιράμ, ενώ στο 25' ο Κονσεϊσάο είχε τη δική του στιγμή για να δώσει αέρα δύο τερμάτων στη γηπεδούχο ομάδα. Οι «μπιανκονέρι» δεν επέτρεπαν στη Νάπολι να απειλήσει, η οποία φώναξε για πέναλτι στο 40ό λεπτό χωρίς όμως να συγκινηθεί ο ρέφερι Μαριάνι.

Παρόμοια εικόνα και στο δεύτερο μέρος, όπου η ομάδα του Κόντε δεν είχε τις λύσεις στην επίθεση, κάνοντας ένα μονότονο παιχνίδι. Σε αντίθεση με τη Γηραιά Κυρία, η οποία περίμενε τη στιγμή της και χτύπησε δις στο φινάλε για να μετατρέψει την επικράτησή της σε… πάρτι. Πρώτα, με τον Γιλντίζ να αξιοποιεί την προσπάθεια του Μιρέτι στο 77' και εννιά λεπτά αργότερα, με τον Κόστιτς να βάζει το κερασάκι στην τούρτα με διαγώνιο τελείωμα.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κυρία με τα… όλα της η Γιουβέντους, καθάρισε με τριάρα τη Νάπολι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ξέφυγε η Ομόνοια, στο ξοπίσω της η ΑΕΚ και η ανάσα της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με «διπλό» Παυλίδη η Μπενφίκα... σκόρπισε την Εστρέλα Αμαδόρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Το αν θα φύγω είναι δικό μου δικαίωμα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τα είπε με τον κόσμο του Άρη μετά την βαριά ήττα ο Βανά

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Έκρηξη χαράς μετά το διπλό!

ΑΕΚ

|

Category image

Θελάδες: «Η ομάδα δεν άξιζε την ήττα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπεργκ: «Τοπ επιπέδου τα γκολ μας, φανταστικός ο Μαέ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Κόλλησε» στο μηδέν με τον Κέρκεζ ο ΠΑΟ

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Πάρτι στο πέταλο μετά την πεντάρα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απόλλων, Εθνική... ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Υπέροχη εμφάνιση, αξίζαμε το αποτέλεσμα»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το show του Μαέ στο Κολόσσι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το τεράστιο διπλό της ΑΕΚ στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άλωσε το «Αλφαμέγα» με αδίστακτο Ράιαν Μαέ η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη