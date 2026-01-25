Κυρία με τα… όλα της η Γιουβέντους, καθάρισε με τριάρα τη Νάπολι!

Τρομερή Γιουβέντους, πέταξε τη Νάπολι με εμφατικό τρόπο εκτός της κούρσας του τίτλου. Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι ήταν κυριαρχική, έκανε την κορυφαία της εμφάνιση στη σεζόν και με το 3-0 που επικράτησε, ανεβαίνει βαθμολογικά και βλέπει τετράδα.

Την ίδια ώρα, οι «παρτενοπέι» παραμένουν στο -9 από την πρωτοπόρο Ίντερ και πλέον καλύτερα θα είναι να κοιτάνε πίσω τους και μετά προς τα πάνω, έχοντας μια νίκη στα πέντε τελευταία παιχνίδια.

Η Γιουβέντους μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε στο 22ο λεπτό με τον Ντέιβιντ, έχοντας δευτερόλεπτα νωρίτερα δοκάρι και με την Τιράμ, ενώ στο 25' ο Κονσεϊσάο είχε τη δική του στιγμή για να δώσει αέρα δύο τερμάτων στη γηπεδούχο ομάδα. Οι «μπιανκονέρι» δεν επέτρεπαν στη Νάπολι να απειλήσει, η οποία φώναξε για πέναλτι στο 40ό λεπτό χωρίς όμως να συγκινηθεί ο ρέφερι Μαριάνι.

Παρόμοια εικόνα και στο δεύτερο μέρος, όπου η ομάδα του Κόντε δεν είχε τις λύσεις στην επίθεση, κάνοντας ένα μονότονο παιχνίδι. Σε αντίθεση με τη Γηραιά Κυρία, η οποία περίμενε τη στιγμή της και χτύπησε δις στο φινάλε για να μετατρέψει την επικράτησή της σε… πάρτι. Πρώτα, με τον Γιλντίζ να αξιοποιεί την προσπάθεια του Μιρέτι στο 77' και εννιά λεπτά αργότερα, με τον Κόστιτς να βάζει το κερασάκι στην τούρτα με διαγώνιο τελείωμα.

