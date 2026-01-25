ΒΙΝΤΕΟ: Τριάρα η Μπαρτσελόνα!

Για να πάρεις βαθμό ή βαθμούς στην Βαρκελώνη πρέπει να κάνεις το τέλειο παιχνίδι. Να μην κάνεις το παραμικρό λάθος, το παραμικρό δώρο στον αντίπαλο.

Η ουραγός Οβιέδο έκανε κάτι τέτοιο για 52 λεπτά, όμως από εκεί και μετά κατέρρευσε μόνη της. Ένα τραγικό λάθος στο build-up έφερε το 1-0 από τον Ντάνι Όλμο με πανέξυπνο συρτό σουτ και από εκεί κι έπειτα όλα πήραν τον δρόμο τους.

Ένα νέο... δώρο με άψυχο γύρισμα στον τερματοφύλακα, έφερε το 2-0 με σκαφτό πλασέ του αρτίστα Ραφίνια (57'), με την Μπαρτσελόνα να καθαρίζει το παιχνίδι μέσα σε πέντε λεπτά.

Η μάχη έγινε άνιση και ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε το τελικό 3-0 (73') για την ομάδα του Χάνζι Φλικ που επέστρεψε στις νίκες και παραμένει στην κορυφή με διαφορά ενός πόντου από την Ρεάλ Μαδρίτης.

sdna.gr