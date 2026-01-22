ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη χαμηλότερη θέση της ιστορίας της στο Money League της Deloitte

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπεσε στην 8η θέση της λίστας «Money League» της Deloitte.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο σύλλογος της Αγγλίας μένει εκτός της πρώτης πεντάδας, όπου ήταν επί σειρά ετών.

Σύμφωνα με τα έσοδα της περιόδου 2024-25, τρεις σύλλογοι της Premier League βρίσκονται πλέον πάνω από τη Γιουνάιτεντ: Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ. 

Η πτώση αποδίδεται κυρίως στις αγωνιστικές επιδόσεις της ομάδας, που επηρέασαν άμεσα τηλεοπτικά και αγωνιστικά έσοδα. Η φετινή σεζόν προβλέπεται με περαιτέρω μείωση εσόδων περίπου 90 εκατ. λιρών, επηρεάζοντας πιθανώς και την κατάταξη της επόμενης χρονιάς.

Οι βασικοί λόγοι της απώλειας εσόδων περιλαμβάνουν:

Δέκα λιγότερους εντός έδρας αγώνες στο Όλντ Τράφορντ, με απώλειες περίπου 50 εκατ. λιρών.

Ρήτρα 10 εκατομμυρίων λιρών από την Adidas λόγω μη συμμετοχής στο Champions League.

Απώλεια περίπου 30 εκατομμυρίων λιρών από την περσινή πορεία στο Europa League.

Όπως δήλωσε στέλεχος της Deloitte, η πτώση της Γιουνάιτεντ σχετίζεται άμεσα με την απόδοση εντός αγωνιστικού χώρου και αναμένεται να έχει συνέπειες στις μελλοντικές οικονομικές εκθέσεις.

