«Παραμένει πρώτος στόχος της Νότιγχαμ ο Ταρέμι παρά την απόκτηση του Λούκα»

Ο Μέχντι Ταρέμι εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Νότιγχαμ Φόρεστ, παρά την απόκτηση του Λορέντσο Λούκα από τη Νάπολι με τη μορφή δανεισμού.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκλεισε την πρώτη της χειμερινή μεταγραφή, παίρνοντας ως δανεικό τον Λορέντσο Λούκα από τη Νάπολι. Το deal αφορά ενοίκιο 1 εκατ. ευρώ και ρήτρα 40 εκατ. ευρώ για το καλοκαίρι, η οποία δεν είναι πάντως υποχρεωτική.

Παρά την απόκτηση του Ιταλού φορ, αυτό δεν σημαίνει πως η Φόρεστ δεν θα κινηθεί και για έναν ακόμη στράικερ. Ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν αναφέρει στην «Athletic» πως ο αγγλικός σύλλογος συνεχίζει να έχει στην κορυφή της μεταγραφικής της λίστας τον Μέχντι Ταρέμι.

Ο Ιρανός στράικερ που ανήκει στον Ολυμπιακό φαίνεται πως θεωρείται το κατάλληλο προφίλ για να αντικαταστήσει τον τραυματία Κρις Γουντ και χαίρει της εκτίμησης του Σον Ντάις.

Ο 33χρονος επιθετικός έχει προλάβει σε 22 παιχνίδια με τη φανέλα των Πειραιωτών να σκοράρει 14 φορές. Τα δύο εξ αυτών στο Champions League, με το πιο πρόσφατο να κλειδώνει τη νίκη των «ερυθρόλευκων» απέναντι στη Λεβερκούζεν, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Να σημειωθεί πως ο Ταρέμι έχει συμβόλαιο για ενάμιση χρόνο ακόμη με τον Ολυμπιακό, ως το καλοκαίρι του 2027.

Πηγή: sport-fm.gr

 

ΔΙΕΘΝΗ

