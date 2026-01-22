ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Athletic: «Συμφωνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Lionsgate για μια σειρά με θέμα την ιστορία της»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Athletic: «Συμφωνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Lionsgate για μια σειρά με θέμα την ιστορία της»

Η έγκυρη ιστοσελίδα, Athletic, αναφέρει ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθε σε συμφωνία με την Lionsgate για να γυρίσει μια σειρά με θέμα την ιστορία της.

Μια τηλεοπτική σειρά αφιερωμένη στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Ναι, αυτό φαίνεται να έχουν σκοπό να δημιουργήσουν οι διοικούντες τους «κόκκινους διαβόλους».

Την πληροφορία αυτή αποκαλύπτει η “The Athletic” η οποία υποστηρίζει μάλιστα ότι ήδη έχει υπάρξει συμφωνία της αγγλικής ομάδας με την γνωστή εταιρία Lionsgate, για να επιμεληθεί αυτή τη μεταφορά της ιστορίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην μικρή οθόνη.

Στη σειρά αυτή, την οποία φαντάζονται οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ κάτι σαν το… αθλητικό «Τhe Crown” όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στο δημοσίευμα θέλουν να μεταφέρονται όλες οι μεγάλες στιγμές της ομάδας, αυτές της μεγάλης λύπης σε διαφορετικές εποχές.

Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια επιβεβαίωση από την αγγλική ομάδα, ή την αμερικανική εταιρεία παραγωγής, με την ιστοσελίδα πάντως, να έχει ήδη αρχίσει να φαντάζεται με μπόλικη δόση χιούμορ τους ηθοποιούς που θα μπορούσαν να ενσαρκώσουν τους πρωταγωνιστές της σειράς αυτής.

Πηγή: sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημη η «βόμβα» με Τζέκο στην Σάλκε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλωσόρισε έναν παλιό γνώριμο η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Athletic: «Συμφωνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Lionsgate για μια σειρά με θέμα την ιστορία της»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Κανείς δεν μπορεί να φιμώσει την ιστορία

Απόψεις

|

Category image

Εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα ο Πέδρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Εμπιστεύομαι τον πρόεδρο και ξέρω πως κι αυτός με εμπιστεύεται»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκίνησαν δυναμικά αλλά μετά... καναπέ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κόντρα στη φημολογία, υπογράφει νέο συμβόλαιο ο Κέιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρεί μετά από 26 χρόνια ο Απόστολος Παρέλλης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Εύκολα στον 3ο γύρο του Australian Open ο Σίνερ

Τένις

|

Category image

Ρουέλ Σωτηρίου, ο πέμπτος Κύπριος που θα παίξει στο Ισραήλ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τσιτσιπάς: «Τραυματίστηκα παίζοντας ποδόσφαιρο»

Τένις

|

Category image

Σαν... μεταγραφή η παραμονή Σένσι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Και όμως ήταν ο κορυφαίος...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στην παρουσία Παπασταύρου και με μπόλικα χαμόγελα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη