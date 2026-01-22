Athletic: «Συμφωνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Lionsgate για μια σειρά με θέμα την ιστορία της»

Μια τηλεοπτική σειρά αφιερωμένη στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Ναι, αυτό φαίνεται να έχουν σκοπό να δημιουργήσουν οι διοικούντες τους «κόκκινους διαβόλους».

Την πληροφορία αυτή αποκαλύπτει η “The Athletic” η οποία υποστηρίζει μάλιστα ότι ήδη έχει υπάρξει συμφωνία της αγγλικής ομάδας με την γνωστή εταιρία Lionsgate, για να επιμεληθεί αυτή τη μεταφορά της ιστορίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην μικρή οθόνη.

Στη σειρά αυτή, την οποία φαντάζονται οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ κάτι σαν το… αθλητικό «Τhe Crown” όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στο δημοσίευμα θέλουν να μεταφέρονται όλες οι μεγάλες στιγμές της ομάδας, αυτές της μεγάλης λύπης σε διαφορετικές εποχές.

Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια επιβεβαίωση από την αγγλική ομάδα, ή την αμερικανική εταιρεία παραγωγής, με την ιστοσελίδα πάντως, να έχει ήδη αρχίσει να φαντάζεται με μπόλικη δόση χιούμορ τους ηθοποιούς που θα μπορούσαν να ενσαρκώσουν τους πρωταγωνιστές της σειράς αυτής.

