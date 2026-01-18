ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκδικήθηκε την Τορίνο και εδραιώθηκε στην τετράδα η Ρόμα

Εκδικήθηκε την Τορίνο και εδραιώθηκε στην τετράδα η Ρόμα

Η Ρόμα εκδικήθηκε την Τορίνο για τον αποκλεισμό της στο Κύπελλο Ιταλίας, καθώς πήρε την άτυπη ρεβάνς στο πρωτάθλημα με 2-0 και εδραιώθηκε στην πρώτη τετράδα της Serie A.

Προτού καλά-καλά προλάβει να κάτσει η σκόνη από την κόντρα τους στο Κύπελλο, Τορίνο και Ρόμα συναντήθηκαν ξανά λίγες ημέρες αργότερα για το πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό. Η Γκρανάτα μπορεί να χαμογέλασε στο Coppa Italia με πρόκριση στους «8», όμως οι Ρωμαίοι πήραν την εκδίκησή τους στη Serie A με νίκη 2-0 στον ιταλικό Βορρά και παρέμειναν σε τροχιά τετράδας.

Ιδανικό ντεμπούτο για τον Μάλεν, ο οποίος μπορεί να είδε το γκολ του στο 23΄να ακυρώνεται για οφσάιντ, όμως δεν το έβαλε κάτω, πείσμωσε και χτύπησε ξανά τρία λεπτά αργότερα για το 1-0 των Τζαλορόσι. Το τρίποντο των φιλοξενούμενων κλείδωσε στο 72΄ο Ντιμπάλα που διαμόρφωσε το τελικό 2-0 που εδραίωσε τη θέση των Ρωμαίων στην πρώτη τετράδα της Serie A, τη στιγμή που η Τορίνο έπεσε στην 13η θέση.

gazzetta.gr

Διαβαστε ακομη