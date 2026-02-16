Φανέλα βασικού φόρεσε τη 10η αγωνιστική. O λόγος για τον Φίλιπ Κουν, ο οποίος είναι από τους λόγους που ο Απόλλωνας κάνει αυτή την τρομερή αντεπίθεση και από ομάδα αμφίβολη για είσοδο στην εξάδα, βρίσκεται σε τροχιά Ευρώπη και έχει κάθε δικαίωμα να ρίχνει... κλεφτές ματιές και για το πρωτάθλημα.

Και αυτό που μονολογούν οι φίλοι του Απόλλωνα είναι αν ο Σωφρόνης Αυγουστή δεν εμπιστευόταν τόσο πολύ τον Λέουβενμπεργκ, δεν θα χάνονταν κάποιοι βαθμοί. Ενδεχομένως, να παρέμενε και αυτός στη θέση του, μιας και τα αποτελέσματα ίσως να ήταν καλύτερα και να μην γνωρίζαμε τον αναμορφωτή των κυανολεύκων, Ερνάν Λοσάδα. Ερώτημα που δεν θα απαντηθεί ποτέ.

Η... αργοπορία για Κουν, άλλαξε τη μοίρα πολλών στο οικοδόμημα του Απόλλωνα. Το σίγουρο είναι πως μία ομάδα για να διακριθεί, θέλει καλό τερματοφύλακα. Και ο Απόλλωνας έχει έναν τέτοιο στις τάξεις του.

Χ.Χ