Σπουδαίο τρίποντο παραμονής πανηγύρισε η Βαλένθια μέσα στην έδρα της Λεβάντε

Λεβάντε και Βαλένθια διασταύρωσαν τα ξίφη τους, σε μία μονομαχία με το άγχος του υποβιβασμού να είναι πολύ έντονο για τις δύο ομάδες, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της La Liga.

Οι «νυχτερίδες» με καρδιά και ψυχή πήραν μεγάλο διπλό με 2-0 που τους στέλνει στην 14η θέση και τους 26 βαθμούς, ενώ η Λεβάντε παραμένει 19η και με μόλις 18.

Ο άνθρωπος που άνοιξε το δρόμο για τη σημαντική αυτή νίκη της Βαλένθια ήταν ο Ραμαζάνι, ο οποίος στο 64ο λεπτό πήρε την μπάλα από τον Ριόχα και έκανε το 1-0.

Η Βαλένθια ωστόσο δεν επαναπαύθηκε και στο 84’ κλείδωσε μία και καλή το τρίποντο με τον Σαντίκ να γράφει το τελικό 2-0, το οποίο και σαφώς πανηγυρίστηκε έξανα από τους ποδοσφαιριστές και ολόκληρο τον πάγκο των φιλοξενούμενων.

