Επέστρεψε ξανά στη δράση ο Νεϊμάρ

O Νεϊμάρ επέστρεψε στα γήπεδα με τα «χρώματα» της Σάντος, μετά από αρκετές εβδομάδες απουσίας λόγω χειρουργικής επέμβασης στο αριστερό γόνατο. Ο 34χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα εναντίον της Βέλο Κλούμπέ για το πρωτάθλημα Παουλίστα, που έληξε με νίκη 6-0 για την Σάντος.

Στην πρώτη του εμφάνιση από τον Δεκέμβριο του 2025, ο Νεϊμάρ είχε αρκετές καλές στιγμές σε μία αναμέτρηση που είχαν «καθαρίσει» νωρίς οι συμπαίκτες του, καθώς το σκορ στο ημίχρονο ήταν 3-0.

Ο Νεϊμάρ είχε μια δύσκολη σεζόν με την Σάντος λόγω επαναλαμβανόμενων τραυματισμών, έχοντας ενταχθεί σε αυτήν μετά την αποχώρησή του από την Αλ-Χιλάλ πέρυσι. Ωστόσο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παραμονή της ιστορικής ομάδας στα «σαλόνια» του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Ο έμπειρος άσος επέκτεινε το συμβόλαιο του με την Σάντος μέχρι το τέλος του 2026 και στοχεύει στην συμμετοχή του στο Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της «σελεσάο», με 79 γκολ (σ.σ. δύο περισσότερα από τον Πελέ), δεν έχει αγωνισθεί για την εθνική ομάδα εδώ και πάνω από δύο χρόνια. Η τελευταία του εμφάνιση με βραζιλιάνικη φανέλα ήταν στις 17 Οκτωβρίου 2023, όταν υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο εναντίον της Ουρουγουάης.

Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει κληθεί ακόμη από τον νέο προπονητή της Βραζιλίας, τον Ιταλό Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της πεντάκις παγκόσμιας πρωταθλήτριας τον Ιούνιο.

Η Βραζιλία θα παίξει τον πρώτο της αγώνα στις 13 Ιουνίου 2026, εναντίον του Μαρόκου, πριν αντιμετωπίσει την Αϊτή στις 19 και την Σκωτία στις 24 του ίδιου μήνα, ενώ τον Μάρτιο θα δώσει δύο φιλικούς αγώνες στις ΗΠΑ, με αντιπάλους την Γαλλία και την Κροατία.

 

