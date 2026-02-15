Ο Αμορίμ επέστρεψε στη δράση... ως παίκτης της Τζένοα

Σε τρομερή γκάφα υπέπεσε η Τζένοα, καθώς μπέρδεψε τους... Αμορίμ.

Στον αγώνα της Κυριακής μεταξύ Κρεμονέζε - Τζένοα που έληξε 0-0 για την 25η αγωνιστική της Serie A, οι φιλοξενούμενοι έκαναν μια τρομερή γκάφα, που αμέσως έγινε viral. Η ομάδα που χειρίζεται τα γραφικά των Γενοβέζων μπέρδεψε τον Άλεξ Αμορίμ με τον Ρούμπεν. Έτσι την ώρα του ονόματός του εμφανίστηκε το πρόσωπο του Πορτογάλου τεχνικού στην οθόνη. Παράλληλα για τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή δεν ήταν ένα οποιοδήποτε παιχνίδι, καθώς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του.

Ο 20χρονος αμυντικός πήρε μεταγραφή από την πορτογαλική Αλβέρκα στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι. Όπως και να έχει το περιστατικό έκανε το γύρο του διαδικτύου, ενώ η συζήτηση ήρθε πάλι στον 41χρονο προπονητή που είχε απασχολήσει πολύ το προηγούμενο διάστημα και κυρίως με την απόλυσή του από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

In today's match between Cremonese and Genoa, Alex Amorim made his debut. Serie A editing team displayed him as Ruben Amorim wearing a Genoa jersey. pic.twitter.com/maJQ7kdpiQ — Troll Football Media (@TrollFootball2) February 15, 2026

gazzetta.gr