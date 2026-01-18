Μαζική αποχώρηση ταλέντων στην Μπαρτσελόνα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκτός από τον Ντρο Φερνάντεθ, φαίνεται πως ακόμη δύο ταλέντα της Μπαρτσελόνα εγκαταλείπουν τον σύλλογο.

Η περίπτωση του Ντρο Φερνάντεθ, που άφησε την Μπαρτσελόνα για την Παρί Σεν Ζερμέν δεν είναι η μοναδική, καθώς οι Μπλαουγκράνα χάνουν ακόμα δύο τους ταλέντα.

Σύμφωνα με το diario Sport, η Σεν Λουίς Σίτι είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την μεταγραφή του κεντριού αμυντικού, Μαμαντού Εμπακέ Φαλ. Ο 23χρονος Σενεγαλέζος επιστρέφει στο MLS, από όπου τον είχε πάρει ο καταλανικός σύλλογος. Ο Μπακέ αγωνιζόταν στην ομάδα του Λος Άντζελες, πριν μετακομίσει στην Ευρώπη και θα αποτελέσει μια σημαντική προσθήκη για την Σεν Λουίς Σίτι. Κατέγραψε 60 συμμετοχές με τη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα, ενώ αγωνίστηκε και στη δεύτερη ομάδα της Βιγιαρεάλ, όπου πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις.

Ξεχώρισε στο MLS το 2021 τραβώντας την προσοχή των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Εντάχθηκε στην ομάδα νέων της Μπαρτσελόνα τον Σεπτέμβριο του 2023, αν και δεν πραγματοποίησε καμία εμφάνιση με την πρώτη ομάδα του συλλόγου. Ακολούθησε στη συνέχεια ακόμη ένας μονοετής δανεισμός στην ομάδα του Λος Άντζελες.

Ο Αντρές Κουένκα αποτελεί ακόμη μια περίπτωση σαν αυτή του Ντρο. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η Κόμο του Φάμπρεγας προσπαθεί να ολοκληρώσει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού της Μπαρτσελόνα. Ο ιταλικός σύλλογος βλέπει τον στόπερ από την Μασία ως μια επιλογή για το μέλλον της ομάδας. Ο Κουένκα είναι πολύ πιθανό να είναι ο τρίτος που θα αποχωρήσει μετά τους Ντρο και Μπακέ.

gazzetta.gr

