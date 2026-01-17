Το χέρι του Άινα που σήκωσε συζήτηση στο Φόρεστ-Άρσεναλ

Μια φάση στα τελευταία λεπτά του αγώνα σήκωσε πολύ συζήτηση και για άλλη μια φορά στο επίκεντρο ήταν κατά πόσο ήταν σωστή η απόφαση του VAR στον αγώνα Ντότιγχαμ Φόρεστ - Άρσεναλ, οι οποίες έμειναν στο 0-0.

Συγκεκριμένα στο 79΄ο Άινα φαίνεται να ακουμπάει την μπάλα με το χέρι του σε μια διεκδίκηση της φάσης. Ο Έζε πήρε την πάσα του Ράγια μες στην περιοχή μέχρι που ενεπλάκη ο Άινα, σε μια προσπάθειά του να διώξει για να αποτρέψει το κόρνερ υπέρ των Gunners. Το VAR εξέτασε τη φάση και αποφασίστηκε ότι η κίνηση του 29χρονου Νιγηριανού προς τη μπάλα ήταν φυσική κίνηση.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης αυτής, ο Αρτέτα εξερράγη και διαμαρτυρήθηκε έντονα, καθώς ήταν σίγουρος ότι θα δινόταν πέναλτι.

🚨 NO PENALTY FOR ARSENAL! 🤯❌



Arsenal ROBBED here — how is this not given?!

A clear handball by Aina inside the box and still no penalty!#NFOARS #Arsenal #NottinghamForest #VAR



pic.twitter.com/DSqecrbZ9u — goalpostX (@GoalpostX) January 17, 2026

gazzetta.gr