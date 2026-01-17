ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το χέρι του Άινα που σήκωσε συζήτηση στο Φόρεστ-Άρσεναλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το χέρι του Άινα που σήκωσε συζήτηση στο Φόρεστ-Άρσεναλ

H Άρσεναλ διαμαρτυρήθηκε για χέρι του Άινα στον αγώνα κόντρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά το VAR δεν έδωσε πέναλτι.

Μια φάση στα τελευταία λεπτά του αγώνα σήκωσε πολύ συζήτηση και για άλλη μια φορά στο επίκεντρο ήταν κατά πόσο ήταν σωστή η απόφαση του VAR στον αγώνα Ντότιγχαμ Φόρεστ - Άρσεναλ, οι οποίες έμειναν στο 0-0.

Συγκεκριμένα στο 79΄ο Άινα φαίνεται να ακουμπάει την μπάλα με το χέρι του σε μια διεκδίκηση της φάσης. Ο Έζε πήρε την πάσα του Ράγια μες στην περιοχή μέχρι που ενεπλάκη ο Άινα, σε μια προσπάθειά του να διώξει για να αποτρέψει το κόρνερ υπέρ των Gunners. Το VAR εξέτασε τη φάση και αποφασίστηκε ότι η κίνηση του 29χρονου Νιγηριανού προς τη μπάλα ήταν φυσική κίνηση.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης αυτής, ο Αρτέτα εξερράγη και διαμαρτυρήθηκε έντονα, καθώς ήταν σίγουρος ότι θα δινόταν πέναλτι.

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γι’ αυτό έντυσαν στα γαλαζοκίτρινα τον Σαβό!

ΑΕΛ

|

Category image

Φώναξε δυνατά παρών με Κακουλλή!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Το χέρι του Άινα που σήκωσε συζήτηση στο Φόρεστ-Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με τέσσερις απουσίες στο ματς τον με ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Βινίσιους: Η ακραία γιούχα που δέχθηκε από τον κόσμο του «Μπερναμπέου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τα νέα δεδομένα στην κορυφή και όχι μόνο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πεντάρα της Μπάγερν στη Λειψία με ανατροπή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκέλαρε και έχασε την ευκαιρία για το +9 η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ασταμάτητη ΑΕΚ και 13/13

Κύπρος

|

Category image

Σημαντικό βήμα για την τρίτη θέση η ΑΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Με εκπληκτικό Wright υπέταξε τον ΑΠΟΕΛ ο Κεραυνός

Κύπρος

|

Category image

Κωστή: «Οι παίκτες μου έχουν ψυχή, καρδιά και [...]»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θελάδες: «Δεν έχω αμφιβολία ότι θα ανακάμψουμε - Στο Λονδίνο για το καλύτερο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη