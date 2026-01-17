Λυτρώθηκε στο τέλος η Ντόρτμουντ, ήττα και προβλήματα για Λεβερκούζεν πριν τον Ολυμπιακό

Με τέρμα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων η Ντόρτμουντ υπερκέρασε το εμπόδιο της ουραγού Σανκτ Πάουλι, επικράτησε 3-2 και βρέθηκε στο -8 από την κορυφή. Οι Βεστφαλοί προηγήθηκαν στο 45'+1' με τον Μπραντ, ενώ στο 54' ο Αντεγιέμι σημείωσε το 2-0. Ο Σαντς μείωσε για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Τζόουνς έφερε το ματς στα ίσα. Η Ντόρτμουντ πίεσε ασφυκτικά, κέρδισε πέναλτι και ο Τσαν διαμόρφωσε στο τέλος του ματς το 3-0. Στον πάτο της βαθμολογίας έμειναν οι φιλοξενούμενοι.

H Κολωνία επέστρεψε στις νίκες, επικράτησε 2-1 της Μάιντς και πήρε βαθμολογική ανάσα. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι είναι στην τελευταία θέση με τη Σανκτ Πάουλι. Ο Μπελ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, αλλά στο 57' ο κορυφαίος της αναμέτρησης, Ατσε έφερε το ματς στα ίσα. Ο ίδιος παίκτης στο 85' ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1.

Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το ματς ανάμεσα στο Αμβούργο και την Γκλάντμπαχ, με τους γηπεδούχους να παίρνουν μικρή ανάσα, αφού βρέθηκαν στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη.

Η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (αγωνίστηκε βασικός) παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Χάιντενχαϊμ, με την τελευταία να παραμένει κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Μπεκ έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, αλλά ο Γενς έφερε το ματς στα ίσα.

Ήττα και προβλήματα για Λεβερκούζεν

Προβλημάτισε ξανά η Μπάγερ Λεβερκούζεν, που ηττήθηκε 1-0 από τη Χόφενχαϊμ εκτός έδρας και έμεινε χωρίς βαθμό για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στην Bundesliga, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη για το Champions League. Παράλληλα, οι Ασπιρίνες ανησυχούν για την αποχώρηση δύο παικτών με τραυματισμό, καθώς τόσο ο βασικός τερματοφύλακας Φλέκεν, όσο και ο εξτρέμ Τέλα, βγήκαν με αναγκαστική αλλαγή!

Ό,τι πλάνο είχε καταστρώσει ο Χιούλμαν, αναγκάστηκε να αλλάξει από πολύ νωρίς, με την Μπάγερ να μπαίνει νωθρά στο ματς και να βρίσκεται πίσω στο σκορ στο ένατο μόλις λεπτό, όταν ο Μπέργκερ άνοιξε το σκορ με τρομερή εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι πιο επικίνδυνοι, με τον Φλέκεν να έχει τις απαντήσεις στις προσπάθειες του Ασλάνι, ενώ οι Ασπιρίνες άρχισαν να ανεβάζουν, σταδιακά, στροφές και να ψάχνουν την ισοφάριση. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες της Χόφενχαϊμ απορρόφησαν στην πίεση της Werkself και είχαν μία ακόμη καλή στιγμή για το 2-0 με σουτ του Πρας που απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Λεβερκούζεν στο 36'.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο προπονητής των φιλοξενούμενων έριξε στο ματς τους Μάσα και Κοφάν, οι οποίοι προέρχονταν από την παρουσία τους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής προσπαθώντας να φρεσκάρει την ομάδα του, ωστόσο ο Χόφενχαϊμ παρέμενε πιο απειλητική, με τον Φλέκεν να έχει την απάντηση στα σουτ των Μπέργκερ (51' και Κούφαλ (53').

Λίγο αργότερα δε, ο Ολλανδός τερματοφύλακας αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, με τον Μπλάσβιχ να τον αντικαθιστά κάνοντας ντεμπούτο με τις Ασπιρίνες. Ο Μπάουμαν στέρησε στον Γκριμάλδο ακόμη ένα γκολ φέτος στο 69', με τον Λέμπερλε να χάνει σημαντική ευκαιρία για το 2-0 πέντε λεπτά αργότερα.

Στο 81', η Μπάγερ έχασε ακόμη έναν παίκτη, με τον Τέλα να αποχωρεί επτά λεπτά αφότου μπήκε στο ματς κουτσαίνοντας! Το σκορ εντέλει δεν άλλαξε, με τους νικητές να ανεβαίνουν τρίτοι και τη Werkself να παραμένει έκτη στη βαθμολογία της Bundesliga.

Η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν: Φλέκεν (60' Μπλάσβιχ) - Άντριχ, Μπαντέ, Κουάνσα - Αρτούρ (46' Μάσα), Φερνάντες (46' Κοφάν), Γκαρθία, Γκριμάλδο - Τίλμαν, Πόκου (74' Τέλα, 81' Χόφμαν) - Σικ

