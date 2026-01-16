Κάρικ: «Ξέρω ότι έχω την ευθύνη και ανυπομονώ να τα πάμε καλά»

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι απίστευτο το συναίσθημα της επιστροφής στην ομάδα. Είμαι κι εγώ ένας από τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ και το ίδιο ισχύει και για την οικογένειά μου. Ξέρω ότι έχω την ευθύνη και ανυπομονώ να τα πάμε καλά.

Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να δω τι μπορούμε να κάνουμε. Αισθάνομαι την αγάπη και ξέρω πως ο καθένας είναι πρόθυμος να με βοηθήσει για να οδηγήσουμε την ομάδα προς την σωστή κατεύθυνση.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και οι απαιτήσεις των φιλάθλων είναι μεγάλες, αλλά γι’ αυτό αξίζει να προσπαθήσεις ν’ ανταποκριθείς στη μεγάλη αυτή πρόκληση».

