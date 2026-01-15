H oμίλια του προπονητή της Αλμπαθέτε που ενέπνευσε τους παίκτες του να αποκλείσουν την Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε σοκαριστικό αποκλεισμό στους «16» του Copa del Rey από την Αλμπαθέτε λόγω... Χέφτε Μπετανκόρ.

O Ισπανός επιθετικός, δανεικός από τον Ολυμπιακό, πέτυχε τα δύο τελευταία γκολ της ομάδας του, το δεύτερο μάλιστα να είναι «buzzer beater» και να της δίνει τη μυθική πρόκριση.

Η Αλμπαθέτε βρίσκεται στην 17η θέση της La Liga 2, δεύτερη κατηγορία Ισπανίας, και μάλιστα δεν είχε νίκη στα τελευταία πέντε παιχνίδια της! Όμως, χάρις τα γκολ του Ισπανού φορ απέκλεισε την 15 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης και δεύτερη της La Liga.

Tα ισπανικά Μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη (15/01) αποκάλυψαν τα όσα είπε ο προπονητής των γηπεδούχων, Αλμπέρτο Γκονζάλες πριν την έναρξη του αγώνα, οθώντας τους ποδοσφαιριστές του να πάρουν μια ιστορική πρόκριση.

«Η Αλμπαθέτε δεν έχει πανηγυρίσει ποτέ τη νίκη απέναντι στην Ρεάλ σε όλη την ιστορία της. Ξέρετε γιατί; Είναι επειδή κρατήσαμε αυτή τη νίκη για απόψε», είπε, ενώ οι οπαδοί της Αλμπαθέτε θέλησαν να... πικάρουν αυτούς της Ρεάλ, ευχαριστώντας τους για την νίκη και... παρακαλώντας τους να έρθουν και την άλλη εβδομάδα.

Πλέον το σύνολο του Γκονζάλες στρέφεται στην κλήρωση της Δευτέρας (19/10), όπου και θα προκύψει ο αντίπαλος της στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με ένα πιθανό ματσάρισμα με τις Αθλέτικ Μπιλμπάο και Ατλέτικο Μαδρίτης, αμφότερες βρέθηκαν στο Σούπερ Καπ Ισπανίας πριν μερικές ημέρες να φαντάζει εξαιρετικά πιθανό, ενώ εκεί μπορεί να βρεθεί και η Μπαρτσελόνα αν επικρατήσει το βράδυ της Πέμπτης (15/01) της Σανταντέρ.

🤩🗣️ La arenga del Albacete: "Jamás en la historia el Albacete ha ganado al Real Madrid, porque hoy es el día, estaba reservado para hoy" pic.twitter.com/urp9vwllKz — Diario SPORT (@sport) January 15, 2026

