Ο αντικαταστάτης του Τσάβι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης

Η επίσημη ανακοίνωση από τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Άλβαρο Αρμπελόα, μόλις λίγες στιγμές μετά την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ο Άλβαρο Αρμπελόα είναι ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας.

Ο Άλβαρο Αρμπελόα είναι προπονητής της Καστίγια από τον Ιούνιο του 2025 και έχει περάσει ολόκληρη την προπονητική του καριέρα στις ακαδημίες νέων της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2020. Προπόνησε την ομάδα Ινφαντίλ Α τη σεζόν 2020-2021, κερδίζοντας το πρωτάθλημα, την ομάδα Καντέτ Α τη σεζόν 2021-2022 και την ομάδα Ζουβενίλ Α από το 2022 έως το 2025. Ως προπονητής της Ζουβενίλ Α, πέτυχε το τρεμπλ τη σεζόν 2022-2023 (Πρέμιερ Λιγκ, Κύπελλο Ισπανίας και Κύπελλο Πρωταθλητριών) και τον τίτλο του πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-2025.

Ως παίκτης, ο Άλβαρο Αρμπελόα ήταν μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης σε μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας της. Φόρεσε τη φανέλα μας μεταξύ 2009 και 2016, πραγματοποιώντας 238 επίσημες εμφανίσεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατέκτησε οκτώ τίτλους: δύο Champions League, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ένα Σούπερ Καπ UEFA, έναν τίτλο La Liga, δύο τρόπαια Copa del Rey και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, ο Άλβαρο Αρμπελόα ήταν επίσης μέρος μιας ιστορικής εποχής, κερδίζοντας το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική και δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (2008 και 2012). Έκανε 56 εμφανίσεις με την Ισπανία».

