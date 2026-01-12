Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

Η Ρεάλ Μαδρίτης προκάλεσε σοκ στον ποδοσφαιρικό κόσμο, ανακοινώνοντας την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, λίγες ώρες μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας!

Η απόφαση ήρθε αιφνιδιαστικά, καθώς μέχρι και λίγες ώρες πριν τα ισπανικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως η διοίκηση προσανατολιζόταν στο να δώσει πίστωση χρόνου στον Αλόνσο, πιστεύοντας ότι το πρότζεκτ του απαιτούσε σταθερότητα και υπομονή. Δεν ήταν λίγοι και οι αναλυτές που υπογράμμιζαν πως η Ρεάλ έβλεπε στον Βάσκο τεχνικό έναν άνθρωπο ικανό να χτίσει μια νέα εποχή στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Ωστόσο, η ήττα στον τελικό και η συνολική εικόνα της ομάδας φαίνεται πως άλλαξαν τα δεδομένα. Με ανακοίνωση, ο σύλλογος γνωστοποίησε ότι η λύση της συνεργασίας έγινε με κοινή συναίνεση, ευχαριστώντας τον Αλόνσο για την προσφορά του και υπογραμμίζοντας ότι θα παραμείνει για πάντα μια από τις μεγάλες μορφές της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η διοίκηση αποχαιρέτησε τον πρώην μέσο των «μερένγκες» με λόγια σεβασμού, τονίζοντας πως εκπροσώπησε υποδειγματικά τις αξίες του συλλόγου και πως η πόρτα της Ρεάλ θα είναι πάντα ανοιχτή για εκείνον.

Η είδηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα ισπανικά ΜΜΕ να αναζητούν ήδη τον διάδοχό του και να αναφέρουν πως η Ρεάλ εξετάζει διάφορες λύσεις για τον πάγκο.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ:

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ του συλλόγου και του Τσάμπι Αλόνσο, αποφασίστηκε να μπει τέλος στη θητεία του ως προπονητή της πρώτης ομάδας.

Ο Τσάμπι Αλόνσο θα έχει πάντα την αγάπη και τον θαυμασμό όλου του μαδριλένικου κόσμου, καθώς αποτελεί θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης και εκπροσώπησε σε κάθε στιγμή τις αξίες του συλλόγου μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του.

Ο σύλλογός μας ευχαριστεί τον Τσάμπι Αλόνσο και όλο το τεχνικό του επιτελείο για τη δουλειά και την αφοσίωση όλο αυτό το διάστημα και τους εύχεται καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής τους.

