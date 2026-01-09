Η κίνηση του Ροσένιορ που κέρδισε τις εντυπώσεις στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου στην Τσέλσι

Ο Ροσένιορ παρουσιάστηκε από την Τσέλσι παραχωρώντας την πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως κόουτς των «μπλε», ενόψει και της πρώτης του εμφάνισης στον πάγκο της ομάδας στο Σαββατιάτικο ματς του Κυπέλλου με την Τσάρλτον.

Το μεσημέρι της Παρασκευής και μπαίνοντας στην αίθουσα Τύπου του Cobham, προτού μιλήσει στους ρεπόρτερ, κατέβηκε και χαιρέτησε έναν - έναν τους ρεπόρτερ που ήταν παρόντες για να τον ακούσουν και να τον ρωτήσουν για την απόφασή του να πει το «ναι» στο λονδρέζικο κλαμπ και όσα θεωρεί ότι είναι ικανός να πετύχει...

