Επίσημο του Σεμένιο - Πόσο κόστισε το μεγάλο deal

Την απόκτηση του Αντουάν Σεμένιο ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» δαπάνησαν 71,9 εκατ. ευρώ για την αγορά του γεννημένου στην Αγγλία αλλά διεθνή με την Γκάνα ακραίου μέσου. Ο 26χρονος άσος, που φέτος είχε 10 γκολ και 3 ασίστ σε 21 εμφανίσεις, υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2031.

«Είμαι τόσο περήφανος που εντάχθηκα στη Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθώ τη Σίτι την τελευταία δεκαετία υπό τον Πεπ Γκουαρδιόλα και ήταν η κυρίαρχη ομάδα στην Premier League, πετυχαίνοντας εκπληκτικά πράγματα στο Champions League, το FA Cup και το League Cup. Έχουν θέσει τα υψηλότερα πρότυπα και είναι ένας σύλλογος με παίκτες παγκόσμιας κλάσης, εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης και έναν από τους σπουδαιότερους προπονητές όλων των εποχών, τον Πεπ. Έχω πολλά περιθώρια βελτίωσης, οπότε το να βρίσκομαι σε αυτόν τον σύλλογο, σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου, είναι τέλειο για μένα. Είναι πραγματικό προνόμιο να βρίσκομαι εδώ. Το καλύτερο ποδόσφαιρο που μπορώ να παίξω δεν έχει έρθει ακόμα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και η Σίτι βρίσκεται σε εξαιρετική θέση - εξακολουθεί να συμμετέχει σε τέσσερις διοργανώσεις. Νιώθω πραγματικά ότι μπορώ να τους βοηθήσω να έχουν ένα δυνατό δεύτερο μισό της σεζόν. Το Etihad είναι το νέο μου σπίτι. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά στους οπαδούς εδώ και ελπίζω να δείξω σε όλους τι μπορώ να κάνω», τόνισε.

Antoine Semenyo is a Blue! ✅🩵 pic.twitter.com/RmW5if0Ljj — Manchester City (@ManCity) January 9, 2026

sport-fm.gr