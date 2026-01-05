Η Σέλτικ απέλυσε τον προπονητή σε χρόνο ρεκόρ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γουιλφρίντ Νανσί έπειτα από... 32 μέρες στην τεχνική ηγεσία της Σέλτικ απομακρύνθηκε, με την ομάδα να διέρχεται περίοδο έντονης κρίσης.

Η εντός έδρας ήττα από τη Ρέιντζερς στο Old Firm έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Οι οπαδοί ξέσπασαν για την εικόνα της ομάδας και απαίτησαν άμεση αλλαγή εικόνας. Η διοίκηση αποφάσισε να ταρακουνήσει τους παίκτες... απολύοντας τον προπονητή. Τι και αν ο Νανσί είχε μόλις ένα μήνα στον πάγκο της Σέλτικ, οι έξι ήττες σε οκτώ ματς έφεραν και το... αντίο. Ο πρώην κόουτς της Κολόμπους Κρου δεν πρόλαβε να κριθεί, αν και για πολλούς το γυαλί ράγισε όταν η ομάδα του ηττήθηκε στον τελικό του League Cup από τη Σεντ Μίρεν. Σε ανακοίνωσή της, η Σέλτικ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον Νανσί για το έργο του και πλέον αρχίζει την αναζήτηση του τρίτου προπονητή της σεζόν, μετά τους Νανσί και Μπρένταν Ρότζερς. Θυμίζουμε, πως ο Βορειοϊρλανδός τεχνικός είχε απολυθεί στα τέλη Οκτωβρίου.

