ΒΙΝΤΕΟ: Σπουδαίο διπλό στο Νότιγχαμ η Σίτι!

Την έβδομη διαδοχική της νίκη σε όλες τις διοργανώσεις πανηγύρισε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12) η Μάντσεστερ Σίτι, επικρατώντας 2-1 της Νότιγχαμ Φόρεστ. Οι πολίτες ανέβηκαν στην κορυφή της Premier League μετά από 18 αγωνιστικές, φτάνοντας τους 40 βαθμούς, έχοντας ωστόσο ένα παιχνίδι περισσότερο από την Άρσεναλ.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα άνοιξε το σκορ στο 48ο λεπτό με τον Ρέιντερς, με τη Νότιγχαμ να απαντά άμεσα, καθώς ο Χάτσινσον έφερε το ματς στα ίσα στο 54’. Η λύση για τη Σίτι ήρθε στο 83’, όταν ο Τσερκί με μονοκόμματο σουτ νίκησε τον Βίκτορ και χάρισε το τρίποντο στους φιλοξενούμενους.

Επόμενη υποχρέωση για τη Μάντσεστερ Σίτι είναι ο εκτός έδρας αγώνας απέναντι στη Σάντερλαντ την Πρωτοχρονιά (01/01, 22:00), ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ θα υποδεχθεί την Έβερτον τη Δευτέρα (30/12, 21:30).

Ο αγώνας

Καλή στιγμή για τη Νότιγχαμ στο 8′, με τον Γκιμπς-Γουάιτ να μην προλαβαίνει να ακουμπήσει την μπάλα για να τη στείλει στα δίχτυα.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 48′, όταν ο Σίλβα μοίρασε στον Ράιντερς κι εκείνος πλάσαρε μέσα από την περιοχή για το 1-0 της Σίτι.

Στο 51′ παραλίγο να γίνει το 0-2, όμως ο Βίκτορ απέκρουσε με το ένα χέρι το σουτ του Τσερκί. Ωστόσο, το προβάδισμα των “πολιτών” δεν κράτησε πολύ, με τη Νότιγχαμ να ισοφαρίζει.

Μετά από λάθος του Φόντεν, έκλεψε ο Γκίμπς-Γουάιτ, ο Ζέσους έκανε τη σέντρα, με τον Χάτσινσον να πλασάρει για το 1-1.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ: Βίκτορ, Σαβόνα, Μιλένκοβιτς, Μουρίγιο, Γουίλιαμς, Άντερσον, Ντομίνγκες, Χάτσινσον, Γκιμπς-Γουάιτ, Χάντσον-Οντόι, Ζεσούς

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Νούνιες, Ντίας, Γκβαρντιόλ, Ο’Ράιλι, Σίλβα, Γκονζάλες, Ράιντερς, Τσέρσκι, Φόντεν, Χάλαντ

