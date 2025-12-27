ΒΙΝΤΕΟ: Σπουδαίο διπλό στο Νότιγχαμ η Σίτι!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με γκολ του Ράιαν Τσερκί στο 83ο λεπτό, η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Νότιγχαμ (2-1) για την 18η αγωνιστική της Premier League και ανέβηκε, έστω και προσωρινά, στην κορυφή της βαθμολογίας.

Την έβδομη διαδοχική της νίκη σε όλες τις διοργανώσεις πανηγύρισε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12) η Μάντσεστερ Σίτι, επικρατώντας 2-1 της Νότιγχαμ Φόρεστ. Οι πολίτες ανέβηκαν στην κορυφή της Premier League μετά από 18 αγωνιστικές, φτάνοντας τους 40 βαθμούς, έχοντας ωστόσο ένα παιχνίδι περισσότερο από την Άρσεναλ.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα άνοιξε το σκορ στο 48ο λεπτό με τον Ρέιντερς, με τη Νότιγχαμ να απαντά άμεσα, καθώς ο Χάτσινσον έφερε το ματς στα ίσα στο 54’. Η λύση για τη Σίτι ήρθε στο 83’, όταν ο Τσερκί με μονοκόμματο σουτ νίκησε τον Βίκτορ και χάρισε το τρίποντο στους φιλοξενούμενους.

Επόμενη υποχρέωση για τη Μάντσεστερ Σίτι είναι ο εκτός έδρας αγώνας απέναντι στη Σάντερλαντ την Πρωτοχρονιά (01/01, 22:00), ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ θα υποδεχθεί την Έβερτον τη Δευτέρα (30/12, 21:30).

Ο αγώνας

Καλή στιγμή για τη Νότιγχαμ στο 8′, με τον Γκιμπς-Γουάιτ να μην προλαβαίνει να ακουμπήσει την μπάλα για να τη στείλει στα δίχτυα.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 48′, όταν ο Σίλβα μοίρασε στον Ράιντερς κι εκείνος πλάσαρε μέσα από την περιοχή για το 1-0 της Σίτι.

Στο 51′ παραλίγο να γίνει το 0-2, όμως ο Βίκτορ απέκρουσε με το ένα χέρι το σουτ του Τσερκί. Ωστόσο, το προβάδισμα των “πολιτών” δεν κράτησε πολύ, με τη Νότιγχαμ να ισοφαρίζει.

Μετά από λάθος του Φόντεν, έκλεψε ο Γκίμπς-Γουάιτ, ο Ζέσους έκανε τη σέντρα, με τον Χάτσινσον να πλασάρει για το 1-1.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ: Βίκτορ, Σαβόνα, Μιλένκοβιτς, Μουρίγιο, Γουίλιαμς, Άντερσον, Ντομίνγκες, Χάτσινσον, Γκιμπς-Γουάιτ, Χάντσον-Οντόι, Ζεσούς

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Νούνιες, Ντίας, Γκβαρντιόλ, Ο’Ράιλι, Σίλβα, Γκονζάλες, Ράιντερς, Τσέρσκι, Φόντεν, Χάλαντ

