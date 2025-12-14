Θρίαμβος της Σεντ Μίρεν επί της Σέλτικ στον τελικό

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δώδεκα χρόνια μετά, πανηγύρισε ξανά τρόπαιο...

Εφιαλτικό ξεκίνημα στη θητεία του στη Σέλτικ συνεχίζει να βιώνει ο Βίλφριντ Νανσί, καθώς η Σεντ Μίρεν κατέκτησε το League Cup Σκωτίας, επικρατώντας με 3-1 στον τελικό που διεξήχθη στο Χάμπντεν Παρκ.

Οι «Άγιοι» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με κεφαλιά του Μάρκους Φρέιζερ, ωστόσο η Σέλτικ απάντησε στο 23’, με τον Ρέο Χατάτε να ισοφαρίζει. Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν ανάλογη για τους «Κέλτες», οι οποίοι σταδιακά έχασαν τον έλεγχο του αγώνα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Σεντ Μίρεν ήταν ανώτερη και βρήκε δύο ακόμη γκολ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζόνα Άγιουνγκα. Ο επιθετικός των νικητών σκόραρε στο 64’ με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Άλεξ Γκόγκιτς, και στο 76’ ολοκλήρωσε υποδειγματικά αντεπίθεση για το τελικό 3-1.

Η ομάδα του Στίβεν Ρόμπινσον κατέκτησε το πέμπτο μεγάλο τρόπαιο της ιστορίας της και πρώτο League Cup μετά το 2013, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία τα τελευταία χρόνια.

Στον αντίποδα, η πίεση αυξάνεται για τον Νανσί, ο οποίος έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Σέλτικ που ηττήθηκε στα δύο πρώτα του παιχνίδια, απέναντι σε Χαρτς και Ρόμα, και με τη ήττα στον τελικό του League Cup συμπλήρωσε ένα ανεπιθύμητο σερί τριών συνεχόμενων αποτυχιών, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση.

