Πρώτη και καλύτερη η Ίντερ μετά τα «δώρα» που της έκαναν Νάπολι και Μίλαν

Η Ίντερ δεν «πέταξε» τα δώρα που έκαναν νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι Μίλαν (2-2 με Σασουόλο) και Νάπολι (ήττα από την Ουντινέζε με 1-0), νίκησε έστω και δύσκολα στο «Λουίτζι Φεράρις» την Τζένοα κι απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής της Serie A μετά από 15 αγωνιστικές.

Τα γκολ των Μπίσεκ και Μαρτίνες στο πρώτο ημίχρονο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση του αγώνα, καθώς οι γηπεδούχοι παρότι μείωσαν με τον Βιτίνια στο 68' και την υπερπροσπάθεια που κατέβαλλαν στη συνέχεια στάθηκε αδύνατο να φτάσουν στην ισοφάριση.

«Βόμβα» στο «Φρίουλι»! Η Ουντινέζε νίκησε με 1-0 την πρωταθλήτρια Νάπολι, η οποία αν και είχε την ευκαιρία να παραμείνει μόνη στο «ρετιρέ» της Serie A μετά από 15 αγωνιστικές, μετά την «γκέλα» της Μίλαν που προηγήθηκε και σε συνδυασμό με το «διπλό» της Ίντερ στη Γένοβα, έπεσε στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Η Βερόνα πέτυχε τεράστια νίκη στο ντέρμπι των ουραγών επί της Φιορεντίνα με 2-1 μέσα στο «Αρτέμιο Φράνκι», αποτέλεσμα που βάζει σε ακόμη μεγαλύτερους μπελάδες τους «βιόλα» σε ότι έχει να κάνει με την παραμονή τους στη Serie A. Οι φιλοξενούμενοι με τα δύο γκολ του Ορμπαν, το δεύτερο στο 90'+4, ξέφυγαν από την προτελευταία θέση κι ελπίζουν σε καλύτερη συνέχεια.

Προηγήθηκε η «γκέλα» για τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο», όπου η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι παραχώρησε ισοπαλία με σκορ 2-2 στη Σασουόλο. Παρότι οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν νωρίς με τον Κονέ, οι «ροσονέρι» απάντησαν με δύο γκολ του Μπαρτεσάγκι. Ωστόσο, η ομάδα του Ραφαέλε Λόνγκο βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει στο 77' και να φύγει αήττητη από το Μιλάνο

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Λέτσε-Πίζα 1-0

(72' Στούλιτς)

Τορίνο-Κρεμονέζε 1-0

(27' Βλάσιτς)

Πάρμα-Λάτσιο 0-1

(82' Νοσλίν)

Αταλάντα-Κάλιαρι 2-1

(11',81' Σκαμάκα - 75' Γκαετάνο)

Μίλαν-Σασουόλο 2-2

(34',47' Μπαρτεσάγκι - 13' Κονέ, 77' Λοριάν)

Φιορεντίνα-Βερόνα 1-2

(69' αυτ. Νούνιες - 42',90'+4 Όρμπαν)

Ουντινέζε-Νάπολι 1-0

(73' Εκέλενκαμπ)

Τζένοα-Ίντερ 1-2

(68' Βιτίνια - 6' Μπίσεκ, 38' Μαρτίνες)

Μπολόνια-Γιουβέντους 21:45

Ρόμα-Κόμο 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Ίντερ 33

Μίλαν 32

Νάπολι 31

Ρόμα 27 -14αγ.

Μπολόνια 25 -14αγ.

Κόμο 24 -14αγ.

Γιουβέντους 23 -14αγ.

Λάτσιο 22

Σασουόλο 21

Ουντινέζε 21

Κρεμονέζε 20

Αταλάντα 19

Τορίνο 17

Λέτσε 16

Τζένοα 14

Πάρμα 14

Κάλιαρι 14

Βερόνα 12

Πίζα 10

Φιορεντίνα 6