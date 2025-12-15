Εξαιρετικό θέαμα και όμορφες στιγμές πρόσφερε το ECOMMBX All Star Game 2025!

Ένα πανέμορφο δίωρο γεμάτο μπάσκετ και θέαμα, απόλαυσαν οι σχεδόν 4000 φίλαθλοι που παρακολούθησαν από κοντά το ECOMMBX All Star Game 2025, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στην κλειστή αίθουσα «Ελευθερία» στη Λευκωσία!

Για 13η φορά, η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ) διοργάνωσε το All Star Game, με τους φιλάθλους να δίνουν άλλη μία φορά έντονα το παρών τους, με τους καλαθοσφαιριστές και καλαθοσφαιρίστριες, και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση, να δίνουν το 100% για να προσφέρουν στο κοινό όμορφες στιγμές! Καθοριστική ήταν η στήριξη της ECOMMBX, η οποία για δεύτερη συνεχή χρονιά, στήριξε το All Star Game, κάνοντας εφικτή τη διοργάνωση.

Δείτε εδώ όλες τις φωτογραφίες από το ECOMMBX All Star Game 2025

Στον αγώνα των All Stars, με διάρκεια δύο δεκάλεπτα, η ομάδα “Griffins” με προπονητές τον Ομοσπονδιακό της Εθνικής Ανδρών και της Πετρολίνα ΑΕΚ, Χριστόφορο Λειβαδιώτη και τον Ομοσπονδιακό της Εθνικής Γυναικών, Γιώργο Παλάλα, επικράτησε με 74-72 των “Dragons” των προπονητών του Κεραυνού, Γιάννη Δαμαλή και της ΑΕΛ, Κάλιας Παπαδοπούλου.

Παρά τους 22 πόντους και τα 5 ριμπάουντ (πρώτος και στις δύο κατηγορίες) του κορυφαίου του αγώνα, Zid Powell της ΕΘΑ Έγκωμης, για την ομάδα των Dragons, ήταν οι Griffins που πήραν τη νίκη, με πρώτους σκόρερ τους Tyrn Flowers της ΑΕΛ με 12 πόντους και τον Jeffrey Crockett του Κεραυνού με 10.

Δεκάλεπτα: 38-39, 72-74

Dragons (Γιάννης Δαμαλής / Κάλια Παπαδοπούλου): Γιάννης Γιανναράς 3 (1), Zid Powell 22 (4), Dajah Daniel 2, Πέτρος Παπαμιχαήλ, Taveion Hollingsworth 11 (3), Άνθια Παπαδούρη 6 (2), Hannah Kruse, Valerie Huerta, Jamarii Thomas 11 (1), Γιώργος Βάρσος 3 (1), Σίμος Σολωμού 7 (1), Άγγελος-Στέφανος Νεοφύτου, Ανδρέας Χειμώνας 4 (1), Ανδρέας Σιζόπουλος 3 (1).

Griffins (Χριστόφορος Λειβαδιώτης / Γιώργος Παλάλας): Φίλιππος Τίγκας 5 (1), Tyrn Flowers 12 (4), Dontavia Waggoner, Walter Whyte 5 (1), Ζέιντ Μουόσα 5 (1), Hannah Simental 6 (2), Χάρης Γιανναράς 9 (3), Μαρίνα Κινάνη, Jordan Rawlls 9 (3), Παναγιώτα Κυριάκου 2, Αντώνης-Νικόλας Νεοφύτου 6, Παναγιώτης Μάρκου, Βίκτωρας Ιερωνυμίδης 3 (1), Jeffrey Crockett 10 (2), Γαβριήλ Κοιλαράς 2.

Στον Μάρκου ο διαγωνισμός τριπόντων

Ο καλαθοσφαιριστής της TRIA EKA ΑΕΛ, Παναγιώτης Μάρκου, κατέκτησε τον τίτλο στο διαγωνισμό τριπόντων, με συγκλονιστικό τρόπο! O 29χρονος γκαρντ πέτυχε 21 πόντους (με μάξιμουμ τους 30) και επικράτησε στο φινάλε της Valerie Huerta της Αναγέννησης Γερμασόγειας, η οποία εκτελούσε τελευταία και ενώ είχε 20 πόντους, αστόχησε στο σουτ στη λήξη για την ισοφάριση, κι ενώ δεν πρόλαβε εντός χρόνου να σουτάρει τη δίχρωμη-δίποντη μπάλα, την οποία ευστόχησε αμέσως μετά το άκουσμα της κόρνας!

Ο Μάρκου έγινε έτσι ο πρώτος άνδρας καλαθοσφαιριστής της ΑΕΛ που κατακτά το διαγωνισμό τριπόντων και ο δεύτερος από το γαλαζοκίτρινο σωματείο, μετά την Sara Dickey η οποία κέρδισε το 2023 -η μοναδική γυναίκα που πέτυχε αυτή τη διάκριση. Ο πρόεδρος της ΚΟΚ, Ανδρέας Μουζουρίδης, απένειμε στο τέλος στον Μάρκου την μπάλα του διαγωνισμού, μαζί με ένα αναμνηστικό.

Στο διαγωνισμό τριπόντων συμμετείχαν επίσης οι Walter Whyte (ΑΠΟΕΛ), Πέτρος Παπαμιχαήλ (ΑΠΟΕΛ), Γιάννης Γιανναράς (ΑΕΚ), Ανδρέας Σιζόπουλος (Διγενής) και Άνθια Παπαδούρη (ΑΕΛ). Οι συμμετέχοντες είχαν 60 δευτερόλεπτα για να σουτάρουν 25 μπάλες, με τη μία δίχρωμη σε κάθε σημείο να μετράει για δύο πόντους.

Στο εξωαγωνιστικό μέρος, οι χιλιάδες φίλαθλοι απόλαυσαν το καταπληκτικό θέαμα του γαλλικού γκρουπ καρφωμάτων Crazy Dunkers, τα χορευτικά των Rackets, την μουσική του DJ Andrez και είχαν την ευκαιρία να φύγουν με δώρα, με εκατοντάδες μπάλες και άλλα αναμνηστικά του FIBA EuroBasket 2025 και της ΚΟΚ να μοιράζονται στους θεατές.

Το ECOMMBX All Star Game 2025 παρουσίασαν ο Λούης Πατσαλίδης, η Αστέρω Κυπριανού, ο Ηρόδοτος Μιλτιάδους και ο Ηλίας Χαλντούπης.