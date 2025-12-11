Conference League: Ψάχνοντας βήμα πρωτιάς Στρασβούργο, Τσέλιε και Σαχτάρ

Η 5η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League διεξάγεται σήμερα.

Πρόκειται για μια κρίσιμη αγωνιστική καθώς απομένει μόλις μία… στροφή ακόμη και θα ξεκαθαρίσουν οι ομάδες που μπορούν να διεκδικήσουν πρόκριση. Φυσικά, θα φανεί και το ποιες ομάδες μπορούν να μείνουν σε τροχιά κορυφής.Διότι πέραν της πρωτοπόρου Σάμσουνσπορ που υποδέχεται την ΑΕΚ, το Στρασβούργο που έχει επίσης 10 πόντους δοκιμάζεται στη Σκωτία κόντρα στην Αμπερντίν.

Παράλληλα, υπάρχουν τρεις ομάδες που ισοβαθμούν στους 9 και διεκδικούν επίσης την πρωτιά. Η Τσέλιε φιλοξενείται στην έδρα της Ριέκα, η Σαχτάρ στην πιο βατή δοκιμασία θα παίξει εκτός με τη Χάμρουν (και τον Ολυμπιακό να έχει στραμμένο το βλέμμα στους Ουκρανούς), ενώ η Μάιντς παίζει στην Πολωνία απέναντι στη Λεχ Πόζναν.

Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχωρίζει το Φιορεντίνα-Ντιναμό Κιέβου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:45 Γιαγκελόνια - Ράγιο Βαγιεκάνο

19:45 Μπρέινταμπλικ - Σάμροκ Ρόβερς

19:45 Νόα - Λέγκια Βαρσοβίας

19:45 Ντρίτα - Άλκμααρ

19:45 Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα - Σπάρτα Πράγας

19:45 Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ

19:45 Σκεντίγια - Σλόβαν Μπρατισλάβας

19:45 Φιορεντίνα - Ντιναμό Κιέβου

19:45 Χάκεν - ΑΕΚ Λάρνακας

22:00 Αμπερντίν - Στρασβούργο

22:00 Κουόπιο - Λωζάννη

22:00 Λεχ Πόζναν - Μάιντς

22:00 Λίνκολν Ρεντ Άιμπς - Σίγκμα Όλομουτς

22:00 Ρακόβ Σζέστοσχοβα - Ζρίνσκι

22:00 Ραπίντ Βιέννης - Ομόνοια

22:00 Ριέκα - Τσέλιε

22:00 Σέλμπουρν - Κρίσταλ Πάλας

22:00 Χάμρουν Σπάρτανς - Σαχτάρ Ντόνετσκ (11/12)

H βαθμολογία μετά από 4 αγωνιστικές:

sport-fm.gr