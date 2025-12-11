ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Conference League: Ψάχνοντας βήμα πρωτιάς Στρασβούργο, Τσέλιε και Σαχτάρ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Conference League: Ψάχνοντας βήμα πρωτιάς Στρασβούργο, Τσέλιε και Σαχτάρ

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Η 5η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League διεξάγεται σήμερα.

Πρόκειται για μια κρίσιμη αγωνιστική καθώς απομένει μόλις μία… στροφή ακόμη και θα ξεκαθαρίσουν οι ομάδες που μπορούν να διεκδικήσουν πρόκριση. Φυσικά, θα φανεί και το ποιες ομάδες μπορούν να μείνουν σε τροχιά κορυφής.Διότι πέραν της πρωτοπόρου Σάμσουνσπορ που υποδέχεται την ΑΕΚ, το Στρασβούργο που έχει επίσης 10 πόντους δοκιμάζεται στη Σκωτία κόντρα στην Αμπερντίν.

Παράλληλα, υπάρχουν τρεις ομάδες που ισοβαθμούν στους 9 και διεκδικούν επίσης την πρωτιά. Η Τσέλιε φιλοξενείται στην έδρα της Ριέκα, η Σαχτάρ στην πιο βατή δοκιμασία θα παίξει εκτός με τη Χάμρουν (και τον Ολυμπιακό να έχει στραμμένο το βλέμμα στους Ουκρανούς), ενώ η Μάιντς παίζει στην Πολωνία απέναντι στη Λεχ Πόζναν.

Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχωρίζει το Φιορεντίνα-Ντιναμό Κιέβου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:45 Γιαγκελόνια - Ράγιο Βαγιεκάνο

19:45 Μπρέινταμπλικ - Σάμροκ Ρόβερς

19:45 Νόα - Λέγκια Βαρσοβίας

19:45 Ντρίτα - Άλκμααρ

19:45 Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα - Σπάρτα Πράγας

19:45 Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ

19:45 Σκεντίγια - Σλόβαν Μπρατισλάβας

19:45 Φιορεντίνα - Ντιναμό Κιέβου

19:45 Χάκεν - ΑΕΚ Λάρνακας

22:00 Αμπερντίν - Στρασβούργο

22:00 Κουόπιο - Λωζάννη

22:00 Λεχ Πόζναν - Μάιντς

22:00 Λίνκολν Ρεντ Άιμπς - Σίγκμα Όλομουτς

22:00 Ρακόβ Σζέστοσχοβα - Ζρίνσκι

22:00 Ραπίντ Βιέννης - Ομόνοια

22:00 Ριέκα - Τσέλιε

22:00 Σέλμπουρν - Κρίσταλ Πάλας

22:00 Χάμρουν Σπάρτανς - Σαχτάρ Ντόνετσκ (11/12)

H βαθμολογία μετά από 4 αγωνιστικές:

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φεύγουν τέσσερις από τον Άρη για το Κόπα Άφρικα!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σπαλέτι: «Κατά διαστήματα ήταν ντροπιαστική η εικόνα μας, έχει ποιότητα η Πάφος»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εκεί όπου ανήκει: Ο Μάρκο Ρόις υποστήριξε τη Ντόρτμουντ από το πέταλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η βαθμολογία στο Champions League με την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες κυπριακών & ελληνικών ομάδων

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Για το «διπλό» στο Μιλάνο ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Καμουφλαρισμένος Ζιζού είδε Ρεάλ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ολα για όλα ο Αλόνσο - Το παιχνίδι με την Αλαβές κρίνει το μέλλον του στη Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε προπονητή η FREEDOM24 Krasava ΕΝΥ

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Χωρίς Καρσέδο με ΑΠΟΕΛ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τιμωρία ΑΕΛ - Απόλλων: Τα παιχνίδια χωρίς τον κόσμο τους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η κλήση της Εθνικής Κύπρου στο χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Κάνε το όπως στο Λονδίνο…

ΑΕΚ

|

Category image

Η ευκαιρία για την... πρώτη και γερό μπάσιμο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Conference League: Ψάχνοντας βήμα πρωτιάς Στρασβούργο, Τσέλιε και Σαχτάρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη