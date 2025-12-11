Η ευκαιρία για την... πρώτη και γερό μπάσιμο

Δεν αρκούν όμως οι πέντε βαθμοί και απόψε (22:00) απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης επί αυστριακού εδάφους είναι επιβαλλόμενο να πετύχει το πρώτο της διπλό στη 15η απόπειρα σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μετρά πέντε ισοπαλίες και εννιά ήττες και πρέπει να βάλει τέρμα σε αυτό το σερί και ταυτόχρονα, εφόσον το πετύχει, οι ελπίδες της να εκτοξευθούν.

Κοντράρεται με έναν αντίπαλο που δεν είναι σε καλή κατάσταση, όχι μόνο στην Ευρώπη (μηδέν βαθμούς και είναι στην 36η θέση) αλλά και στο πρωτάθλημα Αυστρίας όπου μετρά τρεις σερί ήττες και είναι 4η, στο -5 από την κορυφή. Είναι λοιπόν μία καλή ευκαιρία να πανηγυρίσει διπλό, δίνοντας χαρά στους σχεδόν 2.500 φίλους της που έκαναν μαζική εξόρμηση στην πανέμορφη Βιέννη, ενώ εκτιμάται ότι και αρκετοί ίσως να πήραν και εισιτήριο στην κερκίδα των γηπεδούχων.

Με τους Μαέ, Τάνκοβιτς, Στεπίνσκι, Μουσιαλόφσκι και Χαμάς να μένουν Κύπρο για διάφορους λόγους, οι επιλογές είναι μειωμένες για τον Χένινγκ Μπεργκ. Νοουμένου πως ακολουθεί και το ντέρμπι τη Δευτέρα με την ΑΕΚ, δεν μπορεί να εκτιμηθεί η ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Χένινγκ Μπεργκ που στα ευρωπαϊκά έχει κάνει... εκπλήξεις. Ο Ουζόχο έχει καλές παρουσίες στα ευρωπαϊκά και ίσως επιλεχθεί στον άσο. Στα δύο άκρα της άμυνας θα βρεθούν οι Κίτσος και Μασούρας, ενώ δίπλα στον Κουλιμπαλί στην άμυνα πιθανόν να δούμε τον Αγκουζούλ για να πάρει κι ο Νικόλας Παναγιώτου κάποιες ανάσες. Ο Παναγιώτης Ανδρέου φλερτάρει με μία θέση στο κέντρο και μαζί με Άιτινγκ και Εβάντρο θα συνθέσουν την τριάδα. Οι Σεμέδο και Χατζηγιοβάνης θα καλύψουν τις δύο πτέρυγες στην επίθεση, με τον Ευάγγελο Ανδρέου να είναι επίσης μία καλή επιλογή, ενώ τη θέση στην κορυφή διεκδικούν Νεοφύτου και Γιόβετιτς.