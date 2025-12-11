Europa League: Ματσάρες για όλα τα γούστα

Παιχνίδια για όλα τα γούστα περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Αναμφίβολα, οι αναμετρήσεις Θέλτα-Μπολόνια και Σέλτικ-Ρόμα ξεχωρίζουν από τα ματς της ημέρας, πέρα από αυτά του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού φυσικά.

Η Νότιγχαμ δοκιμάζεται στην Ολλανδία απέναντι στην Ουτρέχτη, ενώ η πρωτοπόρος Λιόν φιλοξενεί την Μακάμπι.

Πρόκειται για μία κρίσιμη αγωνιστική όπου θα μάθουμε πού θα φτάσει το όριο για την οκτάδα αλλά και την 24άδα, αλλά θα δούμε και ποιες ομάδες θα αποκτήσουν προβάδισμα για πρόκριση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:45 Γιουνγκ Μπόις – Λιλ

19:45 Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ

19:45 Μίντιλαντ – Γκενκ

19:45 Νις – Μπράγκα

19:45 Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Μπέτις

19:45 Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ

19:45 Στουτγκάρδη – Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:45 Στούρμ Γκρατς – Ερυθρός Αστέρας

19:45 Φερεντσβάρος – Ρέιντζερς

22:00 Βασιλεία – Άστον Βίλα

22:00 Θέλτα – Μπολόνια

22:00 Λιόν – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

22:00 Μπραν – Φενερμπαχτσέ

22:00 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

22:00 Πόρτο – Μάλμε

22:00 Σέλτικ – Ρόμα

22:00 FCSB – Φέγενορντ

22:00 Φράιμπουργκ – Σάλτσμπουργκ

Η βαθμολογία μετά από 5 αγωνιστικές:

