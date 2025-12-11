ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τιμωρήθηκε ξανά ο Καρσέδο γιατί έδινε οδηγίες από την κερκίδα!

Τιμωρήθηκε ξανά ο Καρσέδο γιατί έδινε οδηγίες από την κερκίδα!

Νέα τιμωρία από τον Αθλητικό Δικαστή στον Χουάν Κάρλος Καρσέδο μετά το παιχνίδι με την ΕΝΥ στο οποίο ήταν επίσης τιμωρημένος

Η απόφαση: 

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του CARSEDO MARDONES JUAN CARLOS  προπονητή της ΠΑΦΟΣ FC ο οποίος κατά την διάρκεια του αγώνα βρισκόταν στην κερκίδα των επισήμων ως τιμωρημένος με ποινή αποκλεισμού και έδινε οδηγίες καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα στους ποδοσφαιριστές του  κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) και 75  των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο. 

στον αγώνα  της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA ENY – ΠΑΦΟΣ F C /30.11.2025 (12η αγωνιστική).

