Τιμωρήθηκε ξανά ο Καρσέδο γιατί έδινε οδηγίες από την κερκίδα!

Η απόφαση:

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του CARSEDO MARDONES JUAN CARLOS προπονητή της ΠΑΦΟΣ FC ο οποίος κατά την διάρκεια του αγώνα βρισκόταν στην κερκίδα των επισήμων ως τιμωρημένος με ποινή αποκλεισμού και έδινε οδηγίες καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα στους ποδοσφαιριστές του κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) και 75 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA ENY – ΠΑΦΟΣ F C /30.11.2025 (12η αγωνιστική).