Κάνε το όπως στο Λονδίνο…

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Κάνε το όπως στο Λονδίνο…

Να επαναλάβει τον θρίαμβο επί της Κρίσταλ Πάλας καλείται απόψε (19:45) η ΑΕΚ, προκειμένου να κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα για την απευθείας πρόκρισή της στη φάση των 16 του Conference League.

Απέναντι στη Χάκεν, η οποία παλεύει για να μπει στην πρώτη 24άδα της League Phase της διοργάνωσης, η ΑΕΚ απέδειξε, με βάση τις προηγούμενες ευρωπαϊκές της εμφανίσεις, ότι μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα στην παγωμένη Σουηδία και -γιατί όχι;- και τη νίκη, έτσι ώστε να «αγκαλιάσει» τον μεγάλο στόχο της πρώτης οκτάδας. Κάτι που, εφόσον επιτευχθεί, θα επιφέρει σημαντικότατα οφέλη, όχι μόνο στο οικονομικό κομμάτι αλλά και στο πρεστίζ του σωματείου της Λάρνακας.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε χθες βράδυ την προετοιμασία της στην έδρα της Χάκεν, το «Gamla Ullevi», στο Γκέτεμποργκ. Ανάλογα με την ετοιμότητα των Σαμπορίτ και Ρομπέρζ, ο Ιδιάκεθ θα αποφασίσει εάν θα τους χρησιμοποιήσει. Μια πιθανή ενδεκάδα θα είναι με τον Αλομέροβιτς κάτω από τα γκολπόστ, τους Μιραμόν ή Π. Ιωάννου στο δεξί άκρο της άμυνας (εφόσον ο Εκπολό παραμείνει στο κέντρο της άμυνας) και τον Νάλι στο αριστερό άκρο. Θεωρείται απομακρυσμένο το σενάριο να ξεκινήσει βασικός ο Γκαρσία. Στο κέντρο της άμυνας ο Μιλίτσεβιτς θεωρείται βέβαιος, ενώ ο παρτενέρ του θα εξαρτηθεί από την ετοιμότητα των Σαμπορίτ και Ρομπέρζ. Εάν και οι δύο μείνουν εκτός, τότε, δίπλα στον 32χρονο Βόσνιο στόπερ θα παίξει ο Εκπολό, όπως έγινε και στον αγώνα με τον Εθνικό Άχνας. Στα χαφ τα κουκιά του Ιδιάκεθ είναι μετρημένα, με τους Λέδες και Πονς μάλλον να ξεκινούν βασικοί και τον Ναούμ σε ρόλο οργανωτή. Δεν αποκλείεται, όμως, η συνύπαρξη των Λέδες, Πονς και Σουάρεθ στη μεσαία γραμμή. Στα φτερά της επίθεσης λογικά θα κινούνται οι Ρούμπιο και Ιβάνοβιτς, ενώ τη θέση στο «9» διεκδικούν με ίσες πιθανότητες οι Καμπρέρα και Μπάγιτς, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή του Ανγκιέλσκι. «Παίζει» και το σενάριο να ξεκινήσουν μαζί οι Καμπρέρα και Μπάγιτς, όπως έγινε και στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος.

 

Διαβαστε ακομη