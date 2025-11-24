«Πέταξε» δύο βαθμούς η Ρεάλ πριν την μάχη με τον Ολυμπιακό

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στον έναν βαθμό η διαφορά πλέον των Μαδριλένων από την Μπαρτσελόνα

Τρία 24ωρα πριν τη μάχη με τον Ολυμπιακό στη League Phase του Champions League, η Ρεάλ Μαδρίτης λίγο έλλεψει να πέσει «θύμα» ίσως της μεγαλύτερης έκπληξης μέχρι τώρα στη LaLiga.

Παρότι η Έλτσε προηγήθηκε δύο φορές των «μερένχες» στο β' ημίχρονο, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο κατάφερε να «απαντήσει» ισάριθμες και να φύγει αήττητη από το «Βαλέρο» με το τελικό 2-2 (δεύτερη ισοπαλία μετά το 0-0 με τη Ράγιο), στο προτελευταίο χρονικά ματς της 13ης αγωνιστικής. Αποτέλεσμα, που διατήρησε μεν τη «βασίλισσα» μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, ωστόσο, δε, η διαφορά πλέον από την Μπαρτσελόνα μειώθηκε στον ένα βαθμό!

Η ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Καρέρας (88' Ντίαθ), Χάουσεν, Ασένσιο, Αλεξάντερ-Αρνολντ, Γκιουλέρ (64' Γκ. Γκαρθία), Σεμπάγιος (57' Καμαβινγκά), Φ.Γκαρθία (57' Βαλβέρδε), Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο (57' Βινίσιους), Μπαπέ.

Το αυτογκόλ του Ντομίνγκος Ντουάρτε στο 83ο λεπτό έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε πέρασε με διπλό από την Μαδρίτη, με 1-0 επί της Χετάφε, αποτέλεσμα που της έδωσε τη δυνατότητα να πλησιάσει στομ -3 από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδτρίτης, η οποία δοκιμάζεται αργότερα στην έδρα της Έλτσε.

Διαβαστε ακομη