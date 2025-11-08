ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τι ειπώθηκε μετά το Ακρίτας-Ολυμπιακός

Oι δηλώσεις από τον αγώνα στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαβάστε τι δήλωσαν ο προπονητής του Ακρίτα, Αλέξης Γαρπόζης και του Ολυμπιακού, Γιώργος Κωστή, μετά τον αγώνα των ομάδων τους που έληξε ισόπαλος 1-1.

Κωστή: «Ήταν σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Ήταν το τρίτο παιχνίδι στην βδομάδα και αυτό επηρέασε. Δεν είμαι ευχαριστημένος από το πρώτο μέρος αν και τα παιδιά προσπάθησαν. Στο β’ μέρος όταν κάναμε διορθωτικές κινήσεις είδαμε τον πραγματικό Ολυμπιακό και τα καταφέραμε στο ήμισυ. Μπράβο στους παίκτες μου και αυτούς που ξεκίνησαν και αυτούς που μπήκαν στη συνέχεια».

Γαρπόζης: «Αδικήσαμε τους εαυτούς μας για ακόμη μια αγωνιστική. Ένα παιχνίδι που προηγηθήκαμε σχετικά νωρίς και είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε και άλλο γκολ. Στο β μέρος δώσαμε χώρο στον Ολυμπιακό όμως και πάλι είχαμε ευκαιρίες. Το πέναλτι είναι μια ευκαιρία όπως τις άλλες αν και η μεγαλύτερη. Δεν θυμάμαι εκτός από το γκολ να μας απείλησε στο β’ μέρος. Δεν κερδίσαμε ένα παιχνίδι που θέλαμε τόσο πολύ. Θα έχουμε πολλά παιδιά που δεν είχαμε στις προηγούμενες αγωνιστικές και θα βοηθήσει η διακοπή να έρθουν στην καλύτερη κατάσταση».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Διαβαστε ακομη