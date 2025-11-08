Λίβερπουλ: Επιστρέφει με Νότιγχαμ ο Άλισον

Όπως ανέφερε ο Άρνε Σλοτ, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας πρόκειται να κάνει την επανεμφάνισή του μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

«Ο Άλισον θα είναι έτοιμος εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ στα τέλη Νοεμβρίου. Ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ, δεν το νομίζω», τόνισε ο Ολλανδός τεχνικός των «reds», οι οποίοι την Κυριακή (9/11, 18:30) αγωνίζονται κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι για το αγγλικό πρωτάθλημα.

Το ματς με την ομάδα του Σον Ντάις έχει προγραμματιστεί για τις 22/11 (17:00) για τη 12η αγωνιστική της Premier League.

Ο 33χρονος γκολκίπερ έχει να αγωνιστεί από τις 30/9 και την ήττα της Λίβερπουλ με 1-0 για τη League Phase του Champions League.

sportfm.gr